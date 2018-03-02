世界银行预测今年亚非五国经济增长将最快

西媒称，世界银行指出，2018年将有两个经济体的经济增速超过8%，分别是加纳和埃塞俄比亚。
经历过衰退后复苏的经济体往往会出现反弹，经济实现高速增长。自令世界颤抖的金融危机爆发以来，时间已经过去了10年。
据西班牙《经济学家报》网站2月26日报道，世界经济历经险阻开始复苏，虽然财富增长缓慢，但新兴市场和发展中国家正在引领增长，尤其是那些出口原材料的国家。
世界银行在全球经济展望中指出：“随着投资和私人消费的增多，特别是基础产品出口经济体投资和私人消费增长，经济增长将得到推动。”
报道称，根据世界银行对2018年经济增长前景的展望，4个非洲国家和一个亚洲国家或将取得最快增长，它们按预期增速从快至慢依次是加纳、埃塞俄比亚、印度、科特迪瓦和吉布提。
为什么这些国家增长最快？世界银行发展前景小组首席经济学家卡洛斯·阿特塔指出，“每个国家的增长原因不同，不过公共支出在不少国家发挥了重要作用”。
阿特塔表示：“埃塞俄比亚、科特迪瓦和吉布提的发展得益于基础设施投资对增长的推动。”
5个经济体中唯一的非非洲国家是印度。这个南亚国家或将在未来10年成为中国和美国之后的世界第三大经济体。印度的人口正在加速增长，经济学家预测，莫迪政府推行的改革将会在中期内结出硕果。
阿特塔说：“印度目前私人和公共消费强劲，投资在经过一段时间缓慢增长后也得到了恢复。”
报道称，有专家对印度投资率的下降持怀疑态度。他们估计，如果印度国内投资率保持在30%，那么年增长率很难超过8%。当然能够维持7%至8%的增长已经是很多国家的梦想。
至于那些从数十年前就开始增长的富裕国家，2018年的增长前景又是另一番景象，不过应该都会保持适度增长。例如美国经济在2016年增长1.5%，2017年增长2.3%，预计今年将增长2.5%。
印度也面临其他挑战，如削减交易成本和官僚程序、让更多孩童上学等，后者将直接影响未来劳动力素质，但显然该国人口红利将为印度带来优势。
报道称，加纳被视为西非最稳定的国家。世界银行和国际货币基金组织认为，它在2018年的增长率将为世界最高。世界银行预计其今年增长率为8.3%。
直到不久前，加纳一直被视为非洲经济增长的模范，其财富过去来自于黄金和可可出口，最近则来自石油和天然气出口。但从2013年开始，加纳经济开始下滑并面临危机，导致公共赤字和通胀率高企，货币贬值。不过在最近一年中，加纳经济得到改善。
阿特塔表示，随着新油田投入运营，石油生产加速，加纳经济应该能够维持强劲增长。
据报道，加纳总统纳纳·阿库福-阿多已经开始一系列改革以推动经济复苏，希望能刺激私有经济、稳定货币、降低信贷成本、发展农业现代化、制定产业政策。
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