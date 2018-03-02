委以重任！美军宣布以新方式使用“死神”无人机

美国《军队时报》网站2月26日发表题为《随着“捕食者”无人机退役，“死神”无人机任务增多》的报道称，在宣布老掉牙的MQ-1“捕食者”无人机将在今年3月退役后，美国空军中央司令部2月26日宣布，以新方式使用MQ-9“死神”无人机。
空军中央司令部说，“死神”无人机“将发挥多用途能力，包括执行周密计划的攻击、武装掩护和近距空中支援任务，还有情报、监视和侦察任务——全都在一次行动中完成”。
空军司令部称赞这一方式让军方在选择最佳攻击平台时，有了更大灵活性。这包括“多种有人驾驶和无人驾驶飞机支援行动，包括但不限于F-16、B-52、A-10和MQ-9飞机”。
空军司令部说，这项新的多任务计划是在一架“死神”无人机成功投掷了4枚重500磅（约合225千克）的精确制导炸弹后宣布的。在2月22日实施的这场行动“实际上摧毁了塔利班在阿富汗赫尔曼德省的一处制毒设施”。
2月14日位于内华达州的克里奇空军基地也预报了这项改变，宣布在“捕食者”退役后，空军将全部改用“死神”来执行无人机战斗任务。空军还会用没有装备武器的RQ-4“全球鹰”无人机执行侦察任务。
空军司令部女发言人安娜贝尔·门罗中尉说，现役空军和空军国民警卫队将在今年3月9日后停飞“捕食者”，但在中东使用老平台的承包商在12月之前，仍将继续使用该机型。
据克里奇空军基地的官员说，空军在2006年开始使用“死神”无人机，计划替代“捕食者”无人机。“死神”速度更快，爬升高度更高，而且以更强大的武器能力提高了战斗有效性。
空军说，鉴于“死神”无人机巡航时间长、传感器范围广、具备多模式通信套件和精确武器，“它将提供一种独特的能力，实施攻击、协调和侦察来打击高价值、迅速移动和对时间敏感的目标”。
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