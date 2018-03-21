美军第一支F-35C中队已可作战：上航母时间确定

美国《大众机械》网站3月20日发表题为《美国海军F-35战机终于有了部署日期》的报道称，F-35C——联合攻击战斗机中最后一个将进入战备状态的机型——将于2021年登上美国海军“卡尔·文森”号航空母舰。美海军的第一种第五代战斗机将最终组成舰载战斗机的半壁江山，为21世纪30年代乃至以后提供一个更为隐形、航程更远、能力更强的平台。
2021年的某个时候，“卡尔·文森”号将搭载第一个F-35C战斗机中队出海。据“勇士专家”网站称，这将是海军型F-35战斗机首次正式部署。
F-35C是三种联合攻击战斗机中个头最大的，另外两种是空军的F-35A和海军陆战队的F-35B。与兄弟机型相比，为应对在航母甲板上的起降，F-35C机翼更大，起落架更结实。同时机内油量也更大。美国海军陆战队也计划采购少量的F-35C。
目前，第一支F-35C飞行中队的10架飞机及飞行员已经完成训练、配备装备并做好作战准备，但F-35C仍没有达到所谓的“初始作战能力”。
美海军希望，每艘航母上的4个攻击战斗机中队中有两个是F-35C中队。
海军需要F-35C的原因是它把重点重新放到对付中俄等高端威胁上。中俄两国都配备了先进防空系统，美国海军认为，F-35C不仅能够撕开这些防御系统，还能够从更远的位置上发起攻击，从而使航母免受威胁。
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