美关税战剑指“中国制造2025”意图昭然若揭

英国《金融时报》网站3月27日刊发题为《美国关税意在破坏中国领先世界的希望》的文章称，特朗普政府要对美国每年进口的高达600亿美元的中国商品征收关税，这一含糊的计划让中国公司纷纷猜测自己的产品是否最终会出现在华盛顿的清单上。但分析人士认为，征收关税背后隐含的白宫破坏中国高屋建瓴的“中国制造2025”战略的目的昭然若揭。中国希望把机器人、半导体、航空航天和计算领域的一大批公司建设成世界一流企业。
文章称，北京发展计划的一个关键要素就是与外国公司合作或收购海外技术，从而帮助中国公司在各自行业成长为全球领先者。而美国针对的恰恰是这些公司。
标普全球公司首席中国公司专家克里斯托弗·李说：“其中最重要的一点看来就是放慢对中国的技术转让。”
此外，英国《金融时报》网站3月26日刊发英国牛津大学中国中心研究员乔治·马格努斯的文章称，随着美国政府和中国摆开对垒阵势，围绕贸易战的各种不和谐声音不绝于耳。但使用“贸易战”这种叫法可能还为时过早，至少目前还没到那种地步。
文章称，美国1月宣布对太阳能电池板和洗衣机征收的关税，其效果甚至还不如四舍五入产生的误差。而对中国影响不大的钢铝关税，如今已经豁免了如此多国家，以至于这项关税的效果已变得微乎其微。
文章称，最新一系列关税措施更加严厉，目标直指与中国在“中国制造2025”产业政策中明确要优先发展的10个行业相关的商品。虽然最新的关税尚未得到确认和实施，但即便涉及价值几百亿美元的商品，这些关税对中国的贸易政策不会有任何影响。
文章称，包裹在这些措施中的隐含议程更有可能是，不让中国获得在未来5到10年实现其远大产业政策目标所需的商品和服务——中国很大程度上仍依赖外国科技公司来获取这些商品和服务。在宣布关税措施的同时，白宫还就中国的技术许可做法和对外商在华投资的限制向世界贸易组织提起诉讼。这两套措施加在一起，透露了白宫在贸易之外更复杂、更有意义的目标。
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