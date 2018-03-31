对等反击！俄将驱逐60名美外交官 关闭圣彼得堡美领馆

据路透社报道，俄罗斯外交部长谢尔盖⋅拉夫罗夫表示，俄罗斯将驱逐60名美国外交人员，并关闭美国在圣彼得堡的领事馆，以此作为对美国和英国发起的大规模驱逐俄罗斯外交官行动的回应。
据此前报道，29日，俄媒消息称，俄罗斯外交部向俄罗斯总统普京提议关闭美国驻圣彼得堡领事馆，以此作为对美国关闭俄驻西雅图总领事馆的回应。《消息报》援引俄外交消息人士的话称，该建议将提交俄罗斯总统普京，等待其作出最终决定。
3月26日，美国宣布驱逐60名俄罗斯外交官，其中包括俄罗斯常驻联合国的12名工作人员。另外，俄罗斯驻西雅图领事馆也被关闭，俄外交官要求必须在4月25日前离开美国。根据美方说法，这些措施与英国在“斯克里帕尔案”中的立场相一致。
据早前报道，英国首相特蕾莎⋅梅14日宣布将驱逐23名俄罗斯外交官，随后德国、法国、波兰、立陶宛、捷克、澳大利亚、阿尔巴尼亚、丹麦、西班牙、意大利、荷兰、匈牙利、拉脱维亚、马其顿、挪威、罗马尼亚、芬兰、克罗地亚、瑞典、爱沙尼亚、乌克兰、加拿大、美国、爱尔兰、摩尔多瓦等国均宣布驱逐俄外交官。其中美国驱逐的俄外交人员数量最多，达60人。美国不仅驱逐48名俄驻美外交人员和12名俄驻联合国工作人员，还宣布关闭俄罗斯驻西雅图总领事馆。
针对美国驱逐60名俄外交官一事，俄罗斯驻美大使阿纳托利⋅安托诺夫(Anatoly Antonov)发表声明表示，美方言行不一，打击俄方使团的举动毫无正当理由;而俄方不会被激怒，真相终会大白。
西方国家集体驱逐俄外交官的行动源于俄罗斯前“双面间谍”谢尔盖⋅斯克里帕尔中毒事件的发酵。当地时间3月4号，斯克里帕尔和女儿被发现昏迷在英国索尔兹伯里一家购物中心的长凳上，父女二人其后被确认是神经毒剂中毒。英国认为这是俄罗斯所为，两国因此掀起外交风波，对于英国的指责，俄罗斯方面坚决否认，并呼吁英方共同调查，但遭到英方拒绝。
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