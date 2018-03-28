英媒：外部天体或曾“擦撞”太阳系

英媒称，天文学家认为，7万年前，当智人与尼安德特人共同居住在地球上时，一颗外部天体曾飞速穿越太阳系外缘并撞击其所属物质。在一项针对数百颗具有异常轨道的太阳系天体的研究中，科学家们挑选出8颗可能拥有星际起源的彗星。
据英国《独立报》网站3月24日报道，三年前，美国罗切斯特大学天文学家埃里克·马马耶克最早提出了这个关于有恒星“最近”擦边撞击了太阳系的观点。他和同事在研究一个名为“朔尔茨”星的双星系统——该双星系统包括两颗相互旋转的黯淡小型恒星——时发现了某种奇怪的现象。
尽管“朔尔茨”星距离地球仅有20光年——依据天文学标准，这是一个近邻——但是它在夜空中的移动速度看上去极为缓慢。最佳解释是“朔尔茨”星正在远离我们。这意味着在某个时刻，它距离地球一定非常近。
在对这个双星系统潜在轨道的一万次模拟中，98%都显示其穿越了奥尔特云——一个环绕太阳系边缘、散布着小冰块体的区域——的内侧。即使在它最接近太阳的时候，也就是距离太阳不到0.8光年，肉眼也看不到这个过于黯淡的双星系统。它可能飞越了太阳系，但是没有被任何人注意到。
史前人类只有非常、非常小的概率能够抬头看到天空中出现一道新的红光：马马耶克及其同事指出，磁场活动可能会导致“朔尔茨”星短暂地发出可见光。
但是，科学家称，“朔尔茨”星确实留下了曾经穿越过太阳系的其他证据。这项新研究发表在5月一期的英国《皇家天文学会月刊》上。它通过观测太阳系中超过300个拥有双曲线轨道的小天体的轨迹，支持了马马耶克的理论。
与沿椭圆轨道绕太阳旋转的大多数行星和小行星不同，拥有双曲线轨道的天体沿“V”型轨道穿越太阳系。这项新研究的作者发现，这些天体中有30多个似乎起源于双子座方向，而不是均匀分布在天空中。这篇论文的第一作者、西班牙马德里康普顿斯大学天文学家卡洛斯·德拉富恩特·马科斯说，这种模式与“朔尔茨”星的轨道非常一致。
研究人员还指出，8颗拥有高径向速度的彗星有待进一步研究。他们说，这些高速移动的天体可能同样拥有星际起源。
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