美移民局或通过“脸书”数据追踪非法移民

据美国侨报网报道，美国移民和海关执法局（ICE）的一份报告显示，ICE使用“脸书”（Facebook）后端数据来追踪可能被驱逐的目标非法移民人群。
报道显示，通过要求公开公共记录而获得的文件和电子邮件，向大家提供了一个罕见的机会，让人们得以窥探ICE用来监视非法移民的策略。
其中的一个案例是，几名ICE探员与新墨西哥州拉斯克鲁塞斯（Las Cruces）的一名调查人员联系，以追踪一名不具名人士的信息，他们最终通过获得“脸书”的后端数据来查看被追踪人的账号登陆时间，并可查到被追踪人每次登陆账号时的IP地址。
据称，这名国土安全部调查人员随即通过电子邮件发送了一份“‘脸书’商业记录”，其中显示了被追踪人的电话号码，和他在特定时间段登陆账号的位置。
在26日发给湾区新闻集团（Bay Area News Group）的一封声明中，“脸书”发言人称，上述特殊案例涉及到“猥亵儿童”调查。
“我们对保护儿童和让儿童免受侵害的执法行为非常重视，所以我们对ICE的正当请求予以回应，并且，提供的数据符合我们公开数据的标准。”“脸书”公司回应称。
“脸书”发言人还说：“‘脸书’不会向ICE或其他执法机构提供任何特殊数据访问权。”
ICE没有立即对该事件予以置评。一位ICE发言人告诉媒体：“在刑事案件调查过程中，我们有能力申请传票和法庭命令，以法律手段强制一家公司提供可以协助办案并能完成起诉的信息。”
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