港媒关注驻港部队首次与外舰举行联合演练

据香港《南华早报》网站3月3日报道，据中国国家媒体3日报道，解放军驻港部队近日与法国海军举行了一次联合演练。这是驻港部队首次与外舰联合海上演练。
报道称，这次演练由驻港部队与从2月26日起访港的法国海军“葡月”号护卫舰在香港岛附近海域联合举行。
据中央电视台报道，此次演练旨在“提升驻香港部队防务能力”。
报道称，法国驻华大使黎想早些时候从北京飞抵香港参加解放军举行的欢迎晚宴。黎想向香港媒体透露了这次联合演练的情况。
报道称，黎想说，这次演练包括搜救、通信等内容。演练于3月2日在“葡月”号离开香港水域时展开。
报道援引一位香港军事评论员的分析称：“驻港部队负责在发生海上灾难的情况下执行救援行动。”他说这次联合演练是恰当的。
报道称，去年6月，在解放军进驻香港以及香港回归20周年之际，国务院港澳办官员透露，驻港部队将在提升香港的爱国主义精神方面发挥更大作用。解放军海军后来在香港水域举行了一次罕见的展示活动。公众有机会参观辽宁舰。
报道称，此次访港的这艘法国军舰停泊在坚尼地城，其间还举行了开放日。
报道称，“葡月”号部署在南太平洋上的法属新喀里多尼亚首府努美阿，现在正在对亚洲进行三个月的访问，其间将访问印尼、韩国、中国和关岛。
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