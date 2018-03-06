俄媒：为避免落后 俄应与中国结成“技术联盟”

俄罗斯自由媒体网站3月2日发表文章称，普京认为，技术落后会带来国家主权的丧失。他说：“挑战之巨大需要我们给出强有力的回答，我们已经做好了回答的准备，我们已经做好实现真正突破的准备。”
文章指出，目前俄罗斯工业处于西方制裁之下。普京总统所说的技术突破如何实现？
“基础”历史研究基金会会长阿列克谢·安皮洛戈夫认为：“当今世界变得如此复杂，以至于让一个国家或国家联盟的科技水平保持前沿地位需要一定规模的经济市场和大量人口……我们市场规模不足，人力资源匮乏。俄罗斯没有足够大的市场和足够多的人口与中、欧、美竞争。”
记者问：也就是说，俄罗斯注定会落后？
安皮洛戈夫答：克服落后的方法众所周知。从煤钢共同体发展起来的欧洲曾用过这个方法。欧盟正是由此演变而成。任何一个欧洲国家都无法凭借一己之力在20世纪下半叶建立领先的主权经济体。谋求技术领先地位的国家必须建立自己的联盟和经济合作链。
安皮洛戈夫认为，俄罗斯共建技术联盟的选择对象并不多，只有中国或印度。印度暂时是个问题伙伴，因为其为数众多的人口中只有相当小的一部分可以归入经济活跃群体，其余印度人生活在贫困线之下。
安皮洛戈夫说，中国对俄罗斯来说当然是更合适的盟友。
安皮洛戈夫还认为，中国也愿意建立中俄技术联盟。中国的目标是构筑朋友圈。
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