美军王牌部队重返朝鲜半岛 或加剧地区紧张局势

美国《星条旗报》网站2月23日发表题为《美军步兵师自朝鲜战争结束以来首次部署到朝鲜半岛》的报道称，美军第3步兵师自朝鲜战争以来首次回到朝鲜半岛。
报道称，来自佐治亚州斯图尔特堡的第一装甲旅战斗队2月23日开始为期9个月的轮换，到韩国首都首尔南部第8集团军的新总部报到。
“袭击者旅”取代的是来自得克萨斯州胡德堡第1骑兵师第2装甲旅战斗队。
“这是带着第3步兵师标志的军人自朝鲜战争结束以后首次在朝鲜半岛上服役。”“袭击者旅”旅长麦克·亚当斯上校在仪式上说。“我们将履行（装甲旅战斗队）支援第2步兵师维持和平的要求。”他说。
报道称，第2步兵师指挥官斯科特·麦克基恩少将告诉“袭击者旅”：“装甲旅的作战团队是我军最具杀伤力的编队”，而他们的部队“已准备好承担责任”。
报道称，该旅到来之际，朝鲜半岛局势在平昌冬奥会期间局势相对平静。然而，一旦美韩军队重新开始因冬奥会而推迟的军事演习，紧张局势预计将会加剧。
2月28日，另一支轮换部队——第2野战炮兵团第2营——将抵达韩国，以取代第4野战炮兵团第2营。这2支部队都来自俄克拉荷马州的锡尔堡。
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