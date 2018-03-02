余仁何：改善华裔人口比率降 盼马华争取允一夫多妻

麻坡桃源俱乐部主席余仁何表示，随着国内华裔人口比率日益下降，他希望马华能协助向政府争取，马来西亚有华人团体领袖提议，让当地华人跟穆斯林一样可以奉行一夫多妻制，扭转当地华人人口比率下降的趋势。
当地传媒报道，华人组织麻坡桃源俱乐部的主席余仁何周三（2月28日）出席新春团拜致辞时，指马来西亚华裔人口比率只占总人口约20%。他又认为，这会对当地华人未来的政经文教发展带来很大冲击，“令人担忧”。
他指出，目前马来西亚的华裔人口比率只占总人口约20%，这个比例近年来仍不断走下坡，这将会对华裔未来政经文教发展带来很大冲击，确实令人担忧。
他同时也鼓励时下青年男女早婚及多生育，才能提升我国华裔人口的比例，壮大族群的力量。
他也提及，随着国内一些清真寺在佳节期间开放给各族参观，他也促请本地神庙组织能够效仿，在节日期间开放给友族参观，以促进各族对彼此宗教和文化的认识和了解。
当天出席者包括麻坡桃源俱乐部副主席拿督郑伙源、拿督辜金强、拿督林声宏、总务刘文行等。
报道发出后引来质疑。网民在社交网站上指，当地华人生育率低是因为养育孩子不便宜，不是实行一夫多制可以解决的。（星洲日报）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost