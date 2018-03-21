俄演练用坦克作诱饵打敌方炮兵 美刊：非常狡猾

美国《国家利益》双月刊网站3月17日发表迈克尔·佩克的文章《俄罗斯狡猾的战场新战术——把坦克当做诱饵来消灭敌方火炮部队》称，俄罗斯已公布一套狡猾的战场新战术，用坦克作为诱饵来消灭敌方炮兵部队。
据俄罗斯卫星通讯社的报道，这一战术的原理是，在遇到一支拥有炮兵的敌军时，俄方将设法确定敌方炮兵部队的位置，并通过反炮兵火力将其歼灭。问题在于敌方的炮兵部队会设法一直隐藏起来。
那么如何将他们引诱出来？俄罗斯打算将自己的坦克伪装成火炮来实现这一做法。通常，坦克进行的是直接射击，在这一过程中，它们需要对目标进行瞄准。但有时，它们也可被当成火炮使用。历史上，美国曾将坦克停放在斜坡上并使其采用高射角进行间接射击，让炮弹飞越过大山，击中另一侧的目标。
俄罗斯采取这一战术的构想是，敌军会认为俄罗斯坦克是易于受到攻击的火炮，并用反炮兵火力对俄坦克进行回击。
在敌军炮兵开火时，这些伪装坦克将从目标区消失，同时大量无人机将出现在高空中。俄罗斯卫星通讯社解释称：“一旦敌军进行报复性射击，‘奥兰’无人机就会准确定位敌军的位置，并向伪装坦克和炮兵联合部队发送信息。炮兵联合部队就会立即开火，而这些较早前伪装成火炮的坦克会突然冒出来，占领敌人剩下的阵地。”
日前，在俄罗斯沃罗涅日市附近展开的演习中就使用了这一战术。坦克/无人机/炮兵部队组合近日就击中了8英里（1英里约合1.6公里）外的目标。
值得注意的是，俄罗斯卫星通讯社还指出“各联合部队之间的沟通是线性的，可不经过总指挥部进行，从而缩短反应时间”。
相较于西方军队，俄罗斯和苏联军队一直以集中控制而著称。有鉴于此，这可能会让一些人感到不解。不过，这一坦克/炮兵新战术会进一步证明，俄军正继续朝21世纪战争所需要的分散式、快节奏作战方式转变。
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