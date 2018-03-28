刚宣布驱逐俄罗斯外交官 6个国家又要抵制世界杯

俄罗斯外交最近遇上了大麻烦，近日，包括英国、美国及欧盟地区在内的西方国家相继宣布驱逐俄罗斯外交官后，又有6个国家表达了“将抵制俄罗斯2018世界杯”的想法。
据英国《每日邮报》报道，英俄“双面间谍”中毒事件在欧洲持续蔓延，除了西方国家相继表态将驱逐俄罗斯外交官之外，就在3月中旬，英国方面曾宣布无论皇室还是部长都不会出席世界杯赛事。为了声援英国，当地时间26日下午，冰岛最先宣布以外交手段抵制年内由俄罗斯举办的世界杯。
据了解，俄罗斯将于今年6月14日至7月15日举办FIFA世界杯，而目前除了冰岛之外，瑞典，丹麦，澳大利亚、日本和波兰都在考虑采取相同的措施抵制世界杯。澳大利亚外交部长表示，抵制俄罗斯世界杯将是澳方接下来的动作；丹麦方面表示，正在考虑采取惩罚性措施，但还未做决定；波兰总统安杰伊·杜达办公室早前曾表示，拒不出席莫斯科的世界杯开幕式。
这一系列表态，都是从26日美国宣布驱逐60名俄罗斯外交官后发生的“连锁反应”，截至目前已经有151名俄罗斯外交官遭到驱逐。报道称，这是继冷战高峰以来，西方国家最大规模的一次“驱逐外交官行动”。外界也十分担忧，接下来西方国家是否会再次采取同样的“连锁反应”抵制俄罗斯世界杯。
面对西方国家集体“发难”，刚刚经历一场大火的俄罗斯显得尤为痛心。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃26日表示，当俄罗斯陷于克麦罗沃火灾的悲痛之中时，西方国家用口头表达了支持的话，却用行动决定发起“没有任何根据的挑衅”，这难以置信且难以忘怀。此外，也有11个欧盟成员国并未跟风采取“回击”措施，并称还未有证据证明俄方该为“中毒”事件负责。
据海外网早前报道，俄罗斯前情报人员斯克里帕尔及其女儿3月4日在英国威尔特郡索尔兹伯里市街头昏迷。英警方说，两人中了神经毒剂。英政府称俄罗斯“极有可能”与此事有关。英国首相特雷莎·梅14日宣布驱逐23名俄方外交官；作为回应，俄罗斯外交部17日宣布驱逐23名英国驻俄使馆外交人员。该事件持续发酵，让俄罗斯遭受不小的外交冲击。
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