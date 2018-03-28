韩国“被迫”调整韩美自贸协定 韩企：这是屈辱

在美方将重课钢铁关税与自贸谈判挂钩的重压下，韩国“被迫”对韩美自贸协定进行调整。但相关调整的结果一经公布，便引起韩国国内强烈不满与抗议。
韩国产业通商资源部26日公布韩美自贸协定修订谈判结果，韩方在汽车领域做出一些让步，在农业方面保护韩方利益。双方商定将原定于2021年到期的美国对韩国产皮卡征收的25%出口关税，延长20年至2041年；将美国车企每年向韩国出口的汽车配额由2.5万辆增加到5万辆。美国在获得优惠条件的同时，将此前给予韩国钢铁关税临时豁免变成永久豁免。
对此，韩国现代汽车集团工会27日表示，韩国政府此次与美方对韩美自贸协定进行的修订令人感到“屈辱”，韩方在汽车领域做出的让步成为此次双方协商的主要内容。现代工会认为，美国皮卡市场是一片蓝海，进军皮卡市场将有利于韩国汽车行业未来的发展。尽管目前没有韩国汽车制造商向美国出口皮卡，但过去几年现代汽车一直呼吁韩国生产皮卡。对皮卡的延长关税意味着错失进军美国市场的良机，这将阻碍韩国皮卡行业的发展。现代工会要求政府向汽车行业的劳动者道歉，并尽快为整个汽车行业的未来发展制定对策。
有分析认为，韩国钢铁关税得到豁免的代价是答应了美国在汽车领域的大部分要求。虽然韩国获得豁免，但要受美国进口配额限制，每年最多向美国出口268万吨钢铁，是2015—2017年韩国年均对美钢铁出口量的70%。去年韩国汽车对美贸易顺差额占到总体的73%，如果汽车出口受到限制，受损的并不只是汽车产业，韩国经济整体都会不可避免地受到直接或间接打击。
随着中美间的贸易争端日趋激烈，对中国依赖度较高的韩国出口或因此遭受重创。韩国专家认为，韩美自贸协定虽然扫除了韩国钢铁行业的出口障碍，但这并不是一个结束，可能只是美方贸易保护主义措施的开始，而特朗普可能会在11月中期选举之前进一步利用贸易问题鼓动来自“铁锈地带”选民的支持。
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