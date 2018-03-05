产量下降迫空客考虑在英德西裁员3600人

西媒称，空中客车公司正考虑在西班牙、德国和英国的工厂削减3600个工作岗位，原因是A380客机和A400M军用运输机的生产节奏有所减缓。
西班牙《经济学家报》网站3月3日援引法国《挑战》周刊的报道称，将受到裁员影响的包括在西班牙塞维利亚、德国不来梅、德国奥格斯堡和英国菲尔顿的空客工厂。塞维利亚的工厂是A400M军用运输机的组装厂。
《挑战》周刊称，空客将于7日在图卢兹总部举行的会议上向工会组织正式宣布这一裁员计划。
报道称，空客在法国的工厂不会受到此次裁员的影响，因为这些工厂的生产活动涉及多个机型，而且此前空客已在法国工厂放缓了A380和A400M的生产节奏，并将相关员工重新调配到其他生产项目上。
例如，法国工厂中原本从事A380组装的员工已被分批调配到A350客机的组装线上。目前，A350的生产节奏正在加快。
空客公司表示，不会对媒体有关裁员传言的报道进行评论，但承认A380和A400M产量的下降将使公司必须对工作岗位作出调整。空客将与工会组织就这些调整进行磋商。
由于需求减小，空客已将A380巨型客机的产量降至每月一架。2015年，空客交付了27架A380。
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