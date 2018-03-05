美国称钢铁关税不会豁免盟国 欧盟：报复行动已没回头路

外媒称，美国白宫一位高级官员2日表示，总统特朗普计划对全球范围的进口钢铁和铝征收关税，加拿大和欧洲等盟国也不例外，这一做法可能加剧各国的抗议。
据美国《华尔街日报》3月5日报道，特朗普3月1日宣布了广泛但模糊的关税计划，他的助手们正开始提供更多具体信息。特朗普称，美国将对进口钢铁征收25%关税，对进口铝征收10%关税。白宫官员们正忙于敲定许多细节，计划本周公布具体政策。
但该白宫官员称，他不能透露这项仍在敲定中政策的其他关键细节，如关税是否适用于所有钢产品，还是不包含半成品，过去美国对进口钢铁实施广泛限制时不包含半成品。
另据英国《金融时报》3月5日报道，唐纳德·特朗普总统的一名高级贸易顾问表示，美国针对钢铁和铝进口的关税将不会有豁免机制。欧盟已准备了报复措施，官员们警告称，欧美面临发生跨大西洋贸易战的风险。
美国贸易和制造业政策办公室负责人彼得·纳瓦罗表示，尽管可能会有针对特定商业用途的例外安排，但不会有照顾个别国家的豁免措施，这对加拿大、英国和韩国等盟国是一个打击。
“一旦你开始豁免某些国家，你就必须提高针对其他所有国家的关税……所以这是一条容易滑倒的斜坡。”纳瓦罗对CNN表示。
报道称，特朗普上周口头宣布征收关税，引发了加拿大等盟友的最后一刻游说；加拿大如今是美国最大的铝和钢材供应来源。
报道称，英国官员也极力要求享受豁免，但在英国仍是欧盟成员的情况下找不到这种安排的合法手段。英国首相梅在与特朗普电话通话期间表达了她对此举的“深切担忧”，她表示，需要一个多边解决方案来解决钢铁产能过剩的全球问题。
欧洲一名高级官员表示，欧盟对豁免机制所抱期待很低，主要精力放在准备“由布鲁塞尔作出严厉和明确的反应”上。
报道称，欧盟委员会最快可能在7日就拿出针锋相对的措施，但必须先等待特朗普政府正式批准详细的关税提案。欧洲外交官称，欧盟还在与受特朗普拟议措施影响的其他国家接触，如日本、加拿大、巴西和土耳其。
报道称，欧盟已拟定了28亿欧元的拟议反制措施清单，其中大约有三分之一的钢铁和铝产品，三分之一的农产品以及三分之一的其他产品。这份清单上既有玉米和橙汁等大宗商品，也有美国特色产品如哈雷-戴维森摩托车、波本威士忌和蓝色牛仔裤。
欧洲外交官们表示，尽管特朗普威胁扩大关税，将欧盟输美汽车纳入征税范围，但采取报复行动已没有回头路。
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