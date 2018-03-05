挑战美国间谍卫星 俄打造反卫星武器体系抵消美太空优势

基于应对美国军事威胁的需求，俄罗斯对于太空战场和太空武器的发展一直抱有很大的热情。而在如今美国以各型军用卫星为核心的太空装备体系日趋完善，且与俄罗斯的技术差距还在不断拉大的情况下，俄罗斯也效仿美国发展反导系统的“抵消”型思路，大力发展其反卫星武器，以增强与美国的对抗竞争能力。经过长期的研发和测试，近年来，已经有数种俄罗斯的先进反卫星武器露出了“端倪”。
据防务宇航网站2018年2月26日报道称，俄罗斯军工部门已经完成了新型机载激光反卫星武器的研发工作。这一新型激光武器是在别里耶夫设计局的A-60机载激光实验室的协助下研发的。该型武器的研发成功，意味着俄罗斯在激光反卫星武器领域取得重大突破。报道称，俄罗斯军工部门未来还将研制一种新型“特种航空飞行器”，用以装载该型大型反卫星武器。俄军工部门官员表示，新型大型特种飞机将拥有高精度的雷达和导航系统，能够精确确定目标航天飞行器的位置，并引导机载激光武器实施打击行动。
外媒报道称，俄罗斯新型机载激光反卫星武器于2016年首次曝光。在2016年，俄罗斯军工巨头阿尔玛兹-安泰集团宣布，该集团正在研制可以打击在空中和太空执行任务的侦察飞行器的激光武器系统。该武器系统可以通过光学传感器发射高能量激光，打击侦察，导航和军事通信卫星，以及其他部署在太空的军用设备。在研发试验过程中，该系统装载于一架由伊尔-76MD90E运输机改装的A-60机载激光实验室，依托该平台进行各种测试。不过，如前文所述，基于伊尔-76运输机改装的特种飞机将不会成为新型激光反卫星武器入役部署时的载具，而可能只是在专业搭载平台尚未成型前暂时充作载具使用。
虽然俄罗斯新型激光反卫星武器于近期才逐渐曝光，但这型武器的研发历史却可以追溯到冷战末期，且经历了颇为曲折的进程。在冷战中后期，美军的军用卫星系统获得全面发展，在侦察监视、情报获取、通讯支援等领域都发挥了巨大作用。因此，当时苏联军方就开始寻求找到对美军卫星的“反制”措施。在1977年，苏联原子能研究所研发出苏联首个高功率激光武器系统，并将其安装在伊尔-76运输机上——这就是如今俄罗斯A-60机载激光实验室的雏形。A-60实验室一共改装建造了2架，并于1981年正式启动了飞行测试。
不过，由于苏联解体，该项目在1993年被取消。在此后的10余年中，在缺乏国家项目的支持与资金投入的情况下，俄军工部门只得勉强保持基本的预研和地面试验工作，因而激光反卫星武器系统的研发也进展寥寥。2009至2011年，该项目一度重新启动，但因缺乏资金而被迫再次中断。在2012年，激光反卫星武器研发项目第3次启动，并在俄罗斯国防部的支持下一直持续至今。换言之，近期研发成功的激光反卫星武器系统，仍是对苏联时代的军工遗产的“消化”与“补课”。
俄罗斯激光反卫星武器的研发进程堪称筚路蓝缕，但随着其空基反卫星武器的面世，俄罗斯已初步形成反卫星作战体系的各类作战平台和保障体系。除前文述及的激光反卫星武器外，俄罗斯还在研制陆基反卫星导弹和包括轨道雷、反卫星卫星在内的天际反卫星系统。2015年，俄罗斯就利用“宇宙-2504”卫星进行了疑似“卫星打卫星”的试验。当时，该卫星在短短4个月时间里完成了11次轨道机动，并与发射该星入轨的火箭微风上面级进行了在轨交会。
此举被外界普遍猜测为是空间反卫星试验。同样在2015年，俄罗斯首次成功试射了“努多利”反卫星导弹。该型导弹是以俄罗斯新型反导系统A-235系统的拦截弹改装而成的，未来也将纳编于俄军导弹防御部队。在2016年，“努多利”导弹再次进行了试射。此外，俄罗斯空天军主导建设的天基和地面预警监视系统的设施也在逐渐更新，改善了俄军的太空监视能力和反卫星作战的空情保障能力。由各型反卫星武器和保障系统构成的反卫星作战体系一旦成型，将对美军的军用卫星构成极大的威胁。从装备体系的角度说，激光反卫星武器系统的成功研发，对于填补俄军空基反卫星武器和远程激光武器的空白，提高俄军反卫星实战能力有较大的助益。
据公开资料显示，目前全世界在轨卫星数量约为1000颗，其中有400多颗卫星属于美国（包括150多颗军用卫星，250多颗民用卫星）。而美军控制的150多颗军用卫星确保了美军在通信、情报和态势感知方面享有远胜于其对手的优势。不过，庞大的在轨卫星数量以及对卫星的严重依赖，也增大了美军太空作战体系的脆弱性，为包括俄罗斯在内的对手提供了“可乘之机”。
俄军之所以在军费资源紧张的情况下，仍着力于研制反卫星武器，就是看中了这种武器对美国太空优势起到抵消作用的可能性，以及其可能以相对小的代价迫使美军为保护太空系统而投入更多资源的军事绩效。虽然俄罗斯无法在新兴的太空作战领域与美国全面竞争，但俄军通过发展关键性系统（如反导反卫监视系统）、研发针对对手弱点的进攻型武器以及改革形成太空战指挥-控制和发展体制（俄军近年来整合其防空、反导和航空部队成立的空天军就是体制改革的力证），也摸索出与美国展开太空军事竞争的有效手段。而美俄太空竞争的经验，对于其他希望在太空军事竞争中抢占技术和作战能力制高点的国家来说，也有很强的借鉴意义。
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