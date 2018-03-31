美韩宣布谈妥自贸新协定 韩大幅让步换钢铁税豁免

外媒称，特朗普政府官员3月27日表示，美国和韩国同意修改两国间六年之久的贸易协定，其附带协议为韩国不得进行汇率竞争性贬值，并且对美国汽车和制药公司作出让步。
据路透社3月28日报道，美国政府官员表示，该协议包括了韩国官员3月26日概述的条款，其中有皮卡车出口至美国的25%关税延长20年，以及韩国自美国进口的符合美国规定要求的汽车数量翻番。
报道称，在特朗普扬言要撤回协定的背景下，该协议在只有几轮谈判后迅速敲定，并且还包括了要求韩国增加外汇干预透明度，以及避免韩元竞争性贬值承诺在内的附带协议。
报道称，该汇率协议被看成是附带协议，无法用贸易制裁来强制实施。汇率协议的最终细节尚待美国财政部和韩国企划财政部的磋商。
许多美国议员，特别是民主党议员此前反对2015年的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），就是因为该协定也附带一份类似的反对汇率操纵补充协议，却无法实施。
不过美国官员称，修改后的美韩自贸协定（KORUS），将是美国签署并实施的第一份有附带汇率问题协议的贸易协定，而且无需国会批准。
报道称，美国官员证实，韩国同意把对美国的钢铁出口量降低约30%，以换取钢铁关税豁免。韩国铝生产商则仍要面对美国总统特朗普确定的10%的铝进口税。
报道称，其他国家也必须同意类似的出口配额制以取得关税豁免，不过限制幅度会有差异。美国目前正与加拿大、墨西哥、巴西、欧盟、澳洲和阿根廷进行协商。
一位官员说：“这不是那种一体通用的事。”
这位美国官员说，韩国还同意修改一项溢价支付本国药企的政府医疗计划，以确保美国制药商能与之公平竞争。
报道称，对于在美国合规但不见得符合韩国安全标准的美国汽车，韩方也同意增加其准入。上述美国官员说，除此之外，美方也为美国汽车销售争取到减少非关税壁垒，其中包括删除了复制环境测试要求，以及认可美国的更换零件标准。
另据韩联社3月28日报道，韩国产业通商资源部通商交涉本部长（副部长级）金铉宗和美国贸易代表办公室（USTR）代表罗伯特·莱特希泽3月28日发表联合声明，正式宣布韩美就自由贸易协定（FTA）修订谈判达成协议，韩产钢铁获美国关税豁免。
联合声明指出，双方就美国据总统公告9705号及1962年美国《贸易扩展法案》第232条向韩国钢铁征收的关税的豁免条件达成协议，协议将于2018年5月1日生效。
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