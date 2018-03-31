俄与西方关系到了“最危急时刻” 需加强与中印关系

《俄罗斯报》3月28日刊登俄外交和国防政策委员会主席费奥多尔·卢基扬诺夫题为《外交官失业》的文章称，俄罗斯与西方开打多边外交战。为了在对抗环境下增强自身地位，俄罗斯必须加倍努力巩固与中印的关系。
文章称，美国和欧盟多国分别驱逐数量不等的俄外交官，以示与英国同仇敌忾。这些国家第一次与重要伙伴交恶不是出于“私人恩怨”，而是服从联盟的纪律。过去，这一现象只出现在战前或战争期间。眼下，如此破坏关系的激烈举动看起来如同示威，而且令人感到惊讶，特别是在斯克里帕尔事件依然极不明朗的背景下。迄今没有人提供关于嫌犯、犯罪过程和动机的具体信息。
文章称，俄罗斯的回应很清楚：它将逐一采取对等报复。总的来说，外交岌岌可危。外交的使命原本是在哪怕关系最尖锐的时刻保留联络和沟通渠道。当前的局势似乎要否定这一功能。
文章称，俄与作为一个整体的西方的关系进入自上世纪80年代以来最危急的时刻。美国和欧盟的情况最为极端。外交举措及其解读在很大程度上取决于国内政治目标，这让冲突氛围变得更加难以预测和不可控制。
文章称，美国将驱逐60名外交官，近乎是“受害者”英国拟驱逐人数的三倍。这不能不令人思索，谁才是该事件的主要推手和“受益者”。显而易见，华盛顿才是“新冷战”的领头人。俄罗斯主要且唯一的任务是尽量减少风险，防止冲突迈入更加激烈的军事化阶段。
文章称，总的来说，使用“冷战”这一概念是很冒险的。从对抗气氛和相互敌视的程度上看，这就是冷战。只不过，老概念指的是40年前的情况。当时局势比现在要清晰、可控得多，而且各方奉行相当清楚的行为准则。如今，情况全变了，何为对等不可能定义，而随意公开表态的不负责任之举会引发真正的混乱。因此，实际上局势比过去更加糟糕。
文章称，考虑到当今世界的特点，预计经济将是主要对抗领域，新一轮制裁几乎一定会出现，甚至西方会尝试用对付伊朗的模式对付俄罗斯。俄与西方之间的新对抗不会席卷整个世界，也不能主导其他国家的行动。为了在对抗环境下增强自身地位，俄罗斯必须加倍努力巩固与中印的关系。
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