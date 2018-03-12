英媒：美元贬值或加剧 但暂不会危及其主导地位

英媒称，过去一年美元一直处于贬值状态，最近爆发贸易战的可能性进一步加剧了美元的跌势，这种状况重新燃起人们对美元全球最重要储备货币地位的担忧。但路透社的数据显示，这种担忧有些过虑了。
据路透社纽约3月7日报道，鉴于美元在全球外汇储备中占据绝对优势，以及其他替代选择有限，还需要很多年其主导地位才会受到实质性威胁。
报道称，去年美元指数下跌10%，跌幅创2003年以来最大。
今年初以来，美元指数已下跌近3%，市场担忧全球贸易关系变得紧张，且其他国家央行相继取消刺激政策。美元指数2月一度跌至逾三年低点。
报道称，上周美国总统特朗普意外宣布要对进口的钢和铝征收重税，引人担忧全球贸易战将全面爆发，美元随即走软。
瑞穗证券驻纽约外汇策略师西琳·哈拉吉勒说：“这届政府对国际贸易很不友好。”特朗普的保护主义立场可能对美元产生短期负面冲击，但不会产生持续影响。
报道称，自上世纪80年代以来，美元作为全球储备货币的地位就一直受到质疑。而受特朗普政府对贸易矛盾看法的影响，美元近几个月所受压力倍增。
报道称，警讯出现了，美国两大债权国对持有美国国债的热情降温。而此时正值美国寻求扩大举债规模以应对大规模减税造成的财政赤字，美联储也在缩减资产负债表规模。此外，外国政府向国际货币基金组织（IMF）报告的以美元计算的外汇储备近几个季度一直在下降。
IMF12月的数据显示，虽然外汇储备总体规模有所增长，但美元在其中的份额在2017年秋季连续第三个季度下降，降至2014年以来最低（63.5%），而欧元和英镑的份额小幅上升。
分析师表示，尽管在可预见的未来美元可能持续贬值，但除非出现外国政府抛售美债、以美元计算的贸易额下滑以及美元指数跌破2009年创下的历史低点等现象，否则美元的储备货币地位可能不会有什么危险。
报道称，根据上报给IMF的美元储备数据，2017年三季度美元储备总额升至6.126万亿美元，当年二季度时则为5.912万亿美元。
总而言之，美元自2017年初以来风光不再，但短期内还不至于有被摘下全球最大储备货币桂冠的危险。
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