各国为免钢铁税争相游说美国 特朗普批欧盟“态度恶劣”

境外媒体称，世界各国为免除美国总统特朗普提出的“钢铁关税”，正在加紧展开通商外交，继加拿大、墨西哥之后，澳大利亚被指定为免除关税的第三个国家。各国都在以协商为优先选项，而不是把谈判放在首位，抓紧安抚美国。韩国也计划在对征收钢铁关税的行政命令生效的23日之前，最大限度地说服美国。
据韩国《东亚日报》3月12日报道，当地时间10日，在比利时布鲁塞尔，日本经济产业相世耕弘成与欧盟委员会负责贸易的高级委员马尔姆斯特伦，与美国贸易代表部代表莱特希泽举行三方会谈，讨论了是否免除日本和欧盟关税的问题，但是没有取得什么进展。马尔姆斯特伦在推特上表示：“对免除关税的程序，（美国）没有做出明确的解释，下周将会继续讨论。”
报道称，在特朗普当地时间1日决定针对进口钢铁和铝材分别征收25%和10%的关税后，欧盟针锋相对地表示要就此进行报复。但是，在美国示意有可能追加指定豁免国家后，欧盟改变了方针，转而采取稳健的对话基调。德国总理默克尔表示：“对话是优先选项。”
日本10日表示，“盟国日本的钢铁和铝不会给美国的安全保障带来不良影响，日本正在对美国产业和雇用作出贡献，”强调了美日钢铁贸易的积极一面。对此，特莱希泽没有给出具体的答复。
报道称，针对美国的钢铁关税措施，各国都在致力于进行“稳健的对话”而不是选择贸易报复，这是因为动员美国国内人际关系的说服战略正在起作用。实际上，澳大利亚通过特朗普总统的朋友——高尔夫选手格雷格·诺曼，展开了免除关税的游说。随着游说战取得了一定的效果，澳大利亚也进入免除关税的对象之中。
报道称，韩国也在为免除关税而在最后关头全力以赴。经济副总理兼企划财政部长官金东兖11日向美国财政部长史蒂芬·姆努钦发送信函称，韩国钢铁企业为创造美国国内的工作岗位做出了贡献，所以请求被列为豁免关税国家。
另据香港《明报》3月12日报道，美国总统特朗普8日签署行政命令，宣布将对进口钢铝征收关税，但称可弹性对待盟友，欧盟和日本贸易官员10日在比利时布鲁塞尔跟美方开会争取豁免不果。欧日官员称会议将会继续，特朗普则表示若欧盟放弃对美征税，美国亦会让步。
特朗普10日在推特上批评欧盟在贸易上“对美国态度恶劣”，声称如果欧盟放弃对美国货设贸易壁垒和税项，美国亦不会征税。他又提到跟安倍晋三通电话讨论到要求日本开放市场，称日本对美的巨大贸易盈余“不公平”。
澳大利亚总理特恩布尔10日表示澳大利亚可豁免铝钢税前不久，特朗普表示美澳双方正商讨一份国家安全协议，指特恩布尔承诺跟美国建立公平互惠的军事和贸易关系，美国不会对澳大利亚征税。澳大利亚贸易部长否认他们要以加入国安协议作交换。
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