中方警告中美贸易战“无赢家”

境外媒体称，中国11日告诫说，中美之间的贸易战不仅对这两个国家，而且对整个世界来说都将是灾难性的。
据香港《南华早报》网站3月11日报道，在正在举行的全国人大会议的间隙，商务部部长钟山在一次记者会上表示，贸易战没有赢家，只会给中美两国和世界经济带来灾难。
他说：“中国不希望打贸易战，也不会主动发起贸易战。但是我们能够应对任何挑战，坚决捍卫国家和人民的利益。”
报道称，由于华盛顿的对华贸易政策受到白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗和美国贸易代表罗伯特·莱特希泽等强硬派人士的影响，外界普遍预计中美这两个世界上最大的经济体之间的贸易紧张关系今年将加剧。
钟山表示，中美贸易不平衡与美方高技术对华出口的管制有关。美国研究机构报告显示，如果美国对华出口管制放宽，对华贸易逆差可减少35%左右。
钟山还援引一些专家的观点说，美国官方统计的对华贸易逆差每年都被高估了20%左右。
另据法新社3月11日报道，中国商务部部长钟山11日说，中美全面经济对话仍在继续，同时他还告诫说贸易战会损害两个国家的利益。
钟山表示，对于中美全面经济对话中断问题，“我认为没有中断，我们还在继续谈”，“谁也不愿意打贸易战，谁都知道打贸易战损人不利己”。
钟山说：“我们还有许多事要做，像这样的谈判不是一家可以说了算，需要双方共同努力，进一步加强合作。”
此外据新加坡《联合早报》网站3月11日报道，11日，针对记者提出的“国际上有一些声音，说中国的开放还不足，对外资限制还是比较多”的问题，中国商务部部长钟山表示，据世界银行报告，中国的营商便利化程度在过去的五年当中上升了18位，去年中国吸收外资1363亿美元，居世界第二位，再创历史新高，“这说明中国的营商环境不是变差了，而是更好了，中国仍然是外商投资的热土。”
钟山指出，中国在不断地扩大对外开放，不断地放宽市场准入，更加重视保护知识产权。
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