分析：美国四大科技股FANG四重奏或瓦解 将各唱各的调

推动华尔街股指近几年创新高的四大科技股”FANG”，齐奏的四重奏可能正在瓦解，也许会破坏这轮九年牛市中的最佳成长故事之一。
Facebook(FB.O)和谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)本周下跌，标普500指数.SPX则向2月份所创低点回落，当时该指数在1月创下历史新高后的10天内回落超过10% 。
与Facebook及Alphabet一起组成所谓的”FANG”四大科技股的Netflix(网飞) (NFLX.O)和亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)，本周下跌4.0%，跌幅小于标普500指数的6.0%。
但对于美国和欧洲政府针对隐私问题可能加强监管的担忧，促使投资者评估是否会被迫在这些引领新经济的科技股之间做出选择。
“面向消费者的大型科技公司多年来一直是股票市场的领导者，这可能是这种领导地位结束的开始，然而，科技股成长的长期题材远没有结束，”Guild Investment Management的执行副总裁Tim Shirata本周在一份报告中写道。
Facebook管理用户数据的作法引发抗议，使该公司股票市值一周内蒸发750亿美元。外界担心，如果引发对互联网公司监管的收紧，可能也会打击Alphabet。
Facebook股价3月23日止当周下跌13%，较纪录高点回落近20%；当周Alphabet下跌近10%，较纪录高点回撤14%。
亚马逊当周下跌近10%，但较纪录高点仅下跌8%；网飞跌5.4%，较纪录高点抹去近10%。
自2007年推出iPhone以来，苹果(AAPL.O)便成为股票投资人资产组合中的中坚，该公司股票当周较纪录高点也下跌10%左右。
根据路透数据，亚马逊以大约7,470亿美元的市值，超越Alphabet的7,300亿美元，成为全球市值第二大的公司，但仍低于苹果的8,600亿美元。
“FANG组合需要分道扬镳了，”Wedbush的机构现货股票高级副总裁Joel Kulina说，”你不能再将Facebook和谷歌与亚马逊相提并论了，因为它们走的是不同的方向，影响的是全球不同的地方。”
火箭公司SpaceX在Facebook的官方页面周五消失，凸显出消费者和政界对这家全球最大社交网络的强烈抵制。在页面消失前的几分钟，SpaceX的创始人、矽谷亿万富翁马斯克在推特上承诺将把官方页面从Facebook撤下，当时他遭到了一位用户的质疑。
自从2013年2月美国财经频道CNBC的主持人Jim Cramer用FANG来描述上述四只必买的股票以来，每只股票都给投资者带来了丰厚的回报，Facebook和亚马逊均上涨了逾400%，网飞上涨逾1,000%，Alphabet上涨近两倍。
**投资者总体上仍看好**
对Facebook和Alphabet的平台在2016年美国总统大选期间不当做法的批评之声已令投资者担心了几个月。
欧洲政府已采取行动应对用户数据隐私风险，并开始限制他们认为的不公平竞争。这种做法让人想起近20年前针对微软(MSFT.O)采取的监管举措。
Facebook爆出5,000万用户资料落入政治顾问公司剑桥分析(Cambridge Analytica)手中的隐私丑闻后，监管风险成为本周焦点议题。
不过长期来看，投资者大多仍看好FANG四大天王，当周的丑闻并未导致分析师实质改变对Facebook或Alphabet股票的预期。
然而投资者对于FANG四档股票未来谁领风骚倒是有不同看法。
田纳西州曼菲斯市对冲基金Gullane Capital Partners近年来偶尔做空网飞，认为这家串流公司迅速成名后将急遽回落。该公司持有亚马逊与Alphabet股票。
“未来25年，我想持有亚马逊股票。它是自沃尔玛与微软全盛期以来最强大的企业，”Gullane Capital管理合伙人Trip Miller表示。
Miller将近期Facebook遭抛售归因于获利了结，而非华尔街对该公司的看法产生重大改变。他的基金并未持有Facebook股票。
随着投资者对科技股的胃口普遍减弱，外界对这四大华尔街科技股的看法也日益分歧。近年来科技股引领美股涨势。
费城半导体指数.SOX周五挫跌3.3%，因贸易战担忧而受到冲击，此前美国总统特朗普在周四签署一份总统备忘录，可能对最高达600亿美元的中国进口商品征收关税。
路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布的数据显示，3月21日止当周，美国科技类基金资金净流入仅为1.58亿美元，较前周19.5亿美元的资金流入大幅减少。
Guild Investment Management的Shirata建议买入不那么可能引起政府监管机构注意的科技股，并提到了网络、视频游戏及云计算公司。
“所有的这些领域，长期成长前景依然相当不错，”他写道。（路透社）
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