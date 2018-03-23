台主播：大陆就像野生动物园 自认肉食者大胆去发展

“大陆像是一座野生动物园，台湾则是一座木栅动物园，如果你属于草食性的动物，没有竞争欲望的就留在台湾，因为没有竞争压力、没有天敌；如果你自认为是肉食性动物，就应该大胆过去大陆发展，毕竟台湾的市场太小了，未来发展性和空间也有限。”
这段话是前台湾东森财经台“金钱爆”节目主持人杨世光最近在接受台湾经济时报采访时所讲的。
今年初，杨世光放弃原东森台财经节目主持人的工作，毅然赴大陆发展，除了月薪比过去至少高了四倍以上，大陆的环境也让他更着眼于未来的发展前景。
杨世光称，自己在东森当主播长达11年，东森给了很多机会，但现在台湾碰到发展瓶颈，收视率已碰到天花板，一直上不去，去年自己40岁时正好与东森的合约到期，尽管东森很重视他，但还是想到外面去闯闯看，正好有朋友介绍了大陆发展的机会，大陆一档财经节目来到台湾找他谈，刚见面老板就开出比台湾月薪高四倍以上的薪资条件，还有免费住宿、餐饮和其他福利，甚至连家人的安排都可以帮忙处理。
“我不是拿翘（注：摆架子、自恃清高），是为了不要贱卖自己，所以去上海谈完、再回到台湾以后，通过微信跟大陆公司说，我的工资太低了；接着大陆老板把我的价值算给我听，并表示再加一个数字的薪水，甚至连在上海落脚住宿的地方都有人帮忙打扫、洗衣服、整理东西，就像请了一个保姆照顾那样，而老板的目的是希望你安心工作，不要为其他琐事分心。”
杨世光称，不仅是高额的薪水东森给不了他，未来的发展与愿景也是大陆比较大，所以与东森愉快分手了。
刚到上海时，老板当面和杨世光说，你一个人不可能做节目，做节目是要团队的，可以带人来，薪水不是问题。于是，他又从台湾又带了两个人过去，这两个人的薪水也是台湾的三、四倍，再后来又从两个变为四个。
同时，大陆老板还嫌节目内容不够精彩，希望能找台湾的嘉宾一起讨论解析国际财经趋势；虽然做节目会考虑收入和成本问题，但老板总是大地的说：钱不是问题。
杨世光称自己与上海这家财经媒体公司签约后，公司一次性先给一年的薪水，刚进公司就发现生产力绝对要比台湾高两倍，否则无法在公司生存下来活，如果以前在台湾工作8小时，现在就要投入24小时。
不过，杨世光也提出了大陆的问题，有一点让他没想到的是，大陆媒体圈、金融圈的人才比台湾薄弱很多，大陆媒体竞争强度也不够，人才也不如台湾；大陆培养媒体人的方式比较僵硬，而台湾媒体的竞争性本来就相当高，从业人员解决问题的能力也很强，做事方法有弹性、会创新，相对而言大陆人比较少抱怨，就算要加班也任劳任怨。从这点上来讲，大陆赢在环境跟制度，台湾赢在人才。
杨世光说，在上海待了三个月，感觉大陆的节奏太快了，但这也让人看到机会；而且大陆对知识、信息付费的习惯非常好，很有发展潜力。因为薪资比台湾高很多，所以压力大、牺牲睡眠是必然的，毕竟现在拿那么好的薪水，未来能不能拿这么多，所以得要知道你的价值所在。
“去大陆就是要打天下，不要想着还要回台湾、有退路，这样才会真的全心全力在大陆冲刺，要以创业的心态去工作。”
杨世光还呼吁，“到了大陆对中国要有认同感，认同了才会有正面的感觉，而且认同感会带给你很多契机，很多台商在大陆不见了，其实并不是消失了，是他们融入了当地。”
“到了大陆，必须重新建立交友圈，如果能越早过来，在这里建立自己人脉、关系的时间就越多，所以年轻人最好快点去；大陆的人脉很有价值，可以因此得到很多讯息和机会，有助于未来发展，尤其现在大陆给台湾人超国民待遇，有很多优惠，机会难得啊！”
至于想去大陆要准备什么？杨世光笑着说，“就带大脑去上班，我不能选择寿命和财富有多少，但可以选择一个好的环境，选择一个有养分的环境。”
那需要做些什么调整呢？他回答称，大陆发展步伐太快，肯定有人刚来会感到不适应，但一段时间过后，反而会变得不知道怎么在台湾生活，因为大陆的互联网、第三方支付、交通都太方便了，即使整天不出门，吃喝都不成问题。
[杨世光，出生于1976年10月24日，广州中山大学金融系毕业，曾任台湾华人商业台研究员、运通财经台投顾分析师、新党秘书长。
2014年台湾地区“九合一“地方选举时，新党提名推举杨世光参选台北市第12届议员选举（第3选区-松山区+信义区，选取10人当选），以得票11639票，排名第11名落选。2017年12月29日主持完57金钱爆最后一集后与东森台告别，前往上海发展。]
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