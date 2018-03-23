普京要“黄油还是大炮”？俄将修订国家武装计划

俄罗斯自由媒体网站3月21日发表题为《普京的选择：黄油还是大炮》的报道称，俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古21日在部门电话会议上表示，2027年前国家武装计划和2020年前国防部行动计划即将修订，目的是“无条件履行总统的委托”。
国防部长提醒，普京在国情咨文中指明了国家面临的紧要任务。
绍伊古说：“必须不断提高最新武器的比例和军事训练强度，完善部队编制体系。”
他要求副部长们在4月3日前提交国防部行动计划和国家武装计划的修订意见，然后由总参谋部归纳汇总，在4月20日前拿出必要文件的草案。
普京在国情咨文中介绍了重要战略武器的研发进度，公开了部分武器的性能。他指出，2017年12月1日，“匕首”系统开始在南部军区执行战斗试值班。这种由米格-31歼击机携带的高超音速航空弹道导弹可以在各个飞行段进行机动，用核弹头和常规弹头打击距离2000多公里的目标。
普京还介绍了装备滑翔弹头的“先锋”导弹，它能在稠密大气层中以超过20马赫的高超音速进行洲际巡航。普京说：“滑翔弹头在向目标移动时能进行深度机动，不管是水平还是垂直方向。”
“先锋”的标准载具是RS-28“萨尔马特”洲际弹道导弹系统。总统强调，“萨尔马特”是非常可怕的武器，任何先进的反导系统都对它无可奈何。
普京特别提到无人潜航器的研发。专家认为，他说的是红宝石中央设计局的“头足纲”和“状态”-6项目。它们安装了阿夫里坎托夫机械制造试验设计局研制的核动力装置。“头足纲”用于常规打击，“状态”-6用于核打击。这些无人潜航器的载具将是09852型别尔哥罗德级和09851型哈巴罗夫斯克级特种潜艇。
有媒体报道，总统介绍的项目已经列入去年12月14日签署的2027年前国家武装计划。
莫斯科国际关系学院军事政治研究中心首席专家、政治学博士米哈伊尔·亚历山德罗夫表示，关于国家武装计划有不同的声音。一方面，绍伊古表示要提高最新武器的比例。另一方面，普京在克里姆林宫会见其他总统候选人时强调，计划削减2018年和2019年的国防开支。
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