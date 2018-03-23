亚洲技术企业重构商业模式 打入线下成主流参与者

港媒称，一位新兴公司的主要投资者说，亚洲新兴技术公司已经表现出它们比美国对手更优秀的“重新构思”传统商业模式的能力，并且能通过进入线下领域更快地成为主流参与者。
据香港《南华早报》网站3月21日报道，红杉资本印度公司的董事总经理赛伦德拉·辛格在香港的瑞信亚洲投资大会上说，亚洲公司得益于不用像美国对手那样面临老牌公司的竞争。
他说：“在美国，每个行业都有许多强大的老牌公司……而在亚洲，尤其是中国，老牌公司并不强大。因此，技术公司就有机会重塑商业模式并与老牌公司竞争。”
报道称，辛格说，美国迄今唯一具备可比性的案例就是亚马逊去年以137亿美元收购全食超市，这被认为是零售业的一股颠覆性力量。这一举措使配送、物流和定价方面都发生变化，并且还增加了电子产品销售模块。
报道称，辛格指出，在亚洲的案例有印度经济型酒店在线预订聚合平台OYO Rooms，它重塑了经济型酒店的运营模式，并将其带到中国经济型酒店市场。OYO Rooms得到了红杉资本和日本软银公司的投资。
报道称，在中国，百度公司也显示了开发成功的教育模式的能力。它在一定程度上效仿了奈飞公司的订阅系统，提供有专利权的教育内容。
辛格说，下一波破坏性重塑可能由金融科技公司引领。银行和非银行金融公司将会越来越多地面临在保险和借贷领域通过技术展开竞争的平台的威胁。
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