台媒：打贸易战，台湾最受伤

美国总统特朗普宣布将对价值近600亿美元的中国大陆进口商品加征关税后，台湾方面表示，一旦贸易战开打，台湾将会受到严重伤害。
据台湾中时电子报3月23日报道，台“经济部长”沈荣津表示，美国针对中国的“301调查”将会使台湾的中间产品厂商和在大陆的台商受到巨大冲击。
据学者估计，如果贸易战开打， 台湾至少1/3的出口商品恐遭到重创。
台媒称，据统计大陆有上百种产品将面临高关税压力，电信、网通设备、科技产品等都在可能名单内，而这些产品都与台湾企业有密切关系，台商难免受到波及。
沈荣津21日指出，两类台商将受到冲击，一类是 在大陆设厂生产终端产品销往美国的厂商，另一类是向大陆出口零部件和半成品的中间产品厂商。
尤其是后者，目前大陆是台湾最大的中间产品出口地，超过八成的台湾中间产品是销到大陆的。据台“经济部”资料显示，2017年台湾出口到大陆的中间产品价值高达793.6亿美元，占台出口总量的85.79%。未来如果大陆的产品出口美国受阻，以致产量下跌，产业链上游的台湾厂商日子必然很不好过。
台“央行”总裁杨金龙也在记者会上说，如果美国“301调查”结果引发新一波冲突，贸易保护措施更甚， 台湾将因参与全球供应链程度深，受到最大的冲击。
面对可能发生的冲突，台湾“央行”模拟了三种情境：
最理想的情况是双方大事化小，美国了解贸易战后果，对大陆的301条款调查案有所克制，大陆方面降低进口关税，扩大对美汽车、天然气等产品的进口，并开放美资进入国内制造业与服务业，化解纠纷。
中等规模的冲突为美对大陆进口商品10～20%部分加征关税。一旦如此，大陆仅会对美进行有限度报复，影响农产品、汽车等行业，或暂缓开放美资进入国内服务业，或给予其他国家较优条件。
最激烈的冲突，则是大陆用更激烈手段回敬，包括征收同等关税，美国的产品出口恐因此减少830亿美元；限制民众赴美旅游与留学，令美损失约300亿美元；更甚者抛售1.18万亿美元的外债，但这样的机率不大。
杨金龙指出， 台湾的全球价值链参与程度高达67.6%，光受美国针对大陆的贸易保护措施直接影响，产出额将减少GDP的0.8%。倘若大陆采取报复措施，受其影响，台湾产出额的下跌幅度将扩大至GDP的1.8%。
另外，美国的钢、铝关税政策也令台湾企业叫苦不迭。杨金龙表示，美国是台湾钢铁的最大出口市场，铝制品第6大出口市场，高额关税将使台湾钢铁业严重受损。据台湾海关统计，2017年台湾出口美国钢铁约13亿美元，占台湾钢铁出口总额的13.16%。
据台湾媒体称，台湾方面已派出代表团赴美“朝圣”，就钢、铝关税同美国展开谈判。台湾钢铁公会理事长林弘南称，加拿大和墨西哥已被豁免关税，台方应向美国示好以获取“建立友好合作”的机会。
日前，美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）表示美国正同一些贸易伙伴就钢、铝关税豁免进行谈判，预计在4月底确定豁免名单。
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