俄媒：美制约俄意在围堵中国 中俄应更有力互相支持

俄新社2月19日发表题为《中国将迫使美国不敢毁掉俄罗斯》的文章称，自普京令人难忘的慕尼黑讲话以来，俄美持续十多年的对抗升级始终是值得思辨的话题。长期以来，美俄专家一直觉得，只要美国新总统上台（或者俄罗斯发生某种变化），两国关系就会正常化。奥巴马和特朗普先后被寄予希望。但实际上两国关系却是每况愈下。
不应对美俄关系抱希望
文章称，这让人不禁想问：美俄关系的性质究竟是小布什、奥巴马、特朗普的恶意和普京的强硬固执导致的结果，还是另有深层原因，与两国领导人的个性和领导能力无关？
文章对此展开了分析称，在可见的未来，不管谁在俄罗斯和美国执政，都不应对两国关系改善抱有期望。两国关系的性质由全球性进程决定，俄美关系是美中关系的派生物，美国依然占据优势。
文章称，哈佛大学著名教授、美国国防部前副部长格雷厄姆·艾利森在自己前不久出版的新书《注定一战》中，对西方历史进行了分析，特别挑出16个新兴国家挑战守成国家的案例，其中12个以战争收场。艾利森的主要结论是：中国的崛起无法阻挡。中国不仅将在东亚、印度洋和太平洋地区，还将在整个国际关系中与美国争夺领导地位。如果这个结论是正确的，那么就意味着美中对抗升级只是时间问题。
美想把俄“踢出游戏”
文章称，现在，美国已经对北京采取了遏制战略，并正在有条不紊地执行用伙伴和盟友包围中国的政策。
文章认为，在中美博弈的背景下，华盛顿的战略家不相信能够改善与莫斯科的关系，使其在美国正面对抗中国时扮演可靠的盟友角色。由于面临生死存亡挑战的美国赌上了自己的未来，任何失算都可能是致命的。
文章称，因此，华盛顿采取了摧毁俄罗斯的战略。美国希望毁掉俄罗斯，把俄罗斯踢出游戏，在世界政治中剥夺其主权和主体性，防止俄罗斯在冲突的决定性时刻成为能主宰自己利益的独立玩家。近年来，俄方观察到实施这种战略的迹象，比如制裁、经济金融扼杀、引诱俄加入间接战争和新军备竞赛，其目的是分裂俄罗斯精英、人民群众和领导者，推翻普京，建立傀儡政权。
中俄应更有力互相支持
美国的战略能否成功？尽管以美国为首的西方能调动大量资源，但这里仍然要打一个大大的问号。
文章分析有如下几个原因，首先，西方世界和美国自己的日子也不好过。近20年来无休止的战争和对外冒进让美国疲于奔命。
其次，简单粗暴的施压无法让俄罗斯折腰。即使俄罗斯被压垮，也只能是因为内部冲突和矛盾。因此，在中期内，外部压力只会让俄罗斯社会和政府团结起来。
第三，白宫压迫朝鲜的历史说明，这个大国就连立场强硬的小国也对付不了。
第四，西方国家与美国的团结也是有限的。他们未必愿意长期扮演美俄对抗和美中对抗的人质。
最后，美国的主要目标不是俄罗斯。如今，克里姆林宫与白宫作对不光是为了自己。
文章称，如果中国在这场对抗中更有力地支持俄罗斯，美国就会明白摧毁俄罗斯的战略是没有前途的。
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