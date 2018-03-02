汽车产业新科技：用手机开汽车 拿汽车打电话

西媒称，一辆无人驾驶汽车在巴塞罗那世界移动通信大会（MWC）的一条走廊上进行驾驶测试。而另一辆汽车在手机的操控下行驶于诺坎普球场。第三辆汽车展现的是人工智能与汽车的融合。Waze、Alexa和Shazam等智能手机应用也朝着与汽车仪表盘进行最终融合迈出前进步伐。
汽车是新的科技玩意吗？
据西班牙《国家报》网站2月28日报道，在汽车中应用连接技术不仅表明汽车已成为智能手机的扩展设备，还表明我们正向无人驾驶汽车技术迈出了一大步。预计到2020年，市面上销售的汽车有65%能与“云”设施或其他基础设施相连接。5G技术是MWC的明星。5G技术对于加强未来汽车之间的互联起着决定性作用。与此同时，MWC展示的汽车因为以科技为武装而变得更强大。
报道称，华为带着这样的技术现身2018年的MWC。这家中国巨头公司成为全世界首个通过人工智能技术使用智能手机驾驶汽车的手机制造商。通过自动驾驶项目RoadReader，华为将保时捷Panamera汽车变为无人驾驶汽车。
在MWC会场旁一条200米长的公路上，华为和保时捷向观众展示了华为Mate 10 Pro手机中的人工智能技术如何让汽车避开障碍物行驶。这是无人驾驶汽车技术的关键点。在测试中，汽车的最高时速达到30公里。
此外，G+D Mobile Security公司已经研究出一种可在联网状态下的汽车中使用手机电话卡（eSIM）的方案。该公司正在与宝马公司和德国电信公司合作完成此项目。这一创意也吸引了英特尔公司和美国电话电报公司参与合作。通过这项方案，用户能够把汽车当作移动设备使用。基于用户自身的移动数据流量计划，该解决方案允许用户通过汽车的信息和娱乐系统接听和拨打电话、访问其常用号码以及获取信息服务。用户只需通过相应的移动运营商完成eSIM注册，就能在汽车中使用包括所有信息和相关服务在内的自己的数据流量计划。
源讯科技公司和道达尔石油公司在MWC会场展示了一项在加油站使用的数字支付手段。驾驶者无需离开汽车就能支付燃油费。在到达加油站时，用户可通过手机启动燃油喷嘴为汽车加油，还可以在手机上储存交易的数码单据或者管理通过购买燃油获得的折扣或积分。
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