英机构预测中国境外投资仍将增加 但也更趋理性

英媒称，新研究表明，尽管保护主义增加，未来十年中国境外投资总额仍将高达2.5万亿美元。北京在2016年之后对“非理性”并购交易进行了广泛打击。
据英国《金融时报》网站3月25日报道，英国年利达律师事务所报告指出，除了北京的资本控制之外，海外对中国投资的审查也在增加，特别是美国和欧洲。白宫22日表示将对中国在敏感行业的投资进行限制，但并没有提供进一步的细节。
报告称：“去年我们指出，监管层和政府的担忧已蔓延至‘重要基础设施’领域。现在我们发现，向涉及重大数据或网络安全的企业投资也引发了担忧。”
报道称，不过报告作者预测，作为建造联络中国和发展中世界基础设施的雄心勃勃的计划，“一带一路”倡议将日益成为并购交易的推动力量。
报道称，这家律师事务所预计，未来十年中国海外直接投资总额将达1.5万亿至2.5万亿美元。该律所援引彭博新闻社的数据称，去年中国海外并购交易总额为1720亿美元，低于2016年2270亿美元的纪录，但仍是有史以来第二高。中国国际收支数据显示对外直接投资额从2016年的2170亿美元跌至去年的1010亿美元。
报道称，随着国外政府增加对中国并购的审查，潜在收购者需要增加透明度。
报道称，中国当局发布了几个月非正式非书面的“窗口指南”之后，中国国务院于去年年底公布了明确的指南，列出了鼓励及不鼓励的海外并购交易类型。
报道称，指南欢迎满足中国行业政策目标的并购，例如收购先进技术和消费者品牌，而高端房地产、娱乐和体育产业并购则不鼓励。
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