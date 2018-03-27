外媒称美叫嚣对华贸易战或系虚张声势：耍弄谈判手段

外媒称，就在中国和美国这两个世界上最大的经济体就是否走向一场全面贸易战发出相互矛盾的信号——令股市恐慌——的同时，专家们却怀疑双方是否会冒险让贸易失衡争端升级。
据法国《解放报》网站3月23日报道，法国国际前景研究与信息中心主任塞巴斯蒂安·让认为，美国总统对中国进口产品加征关税的威胁是一个大胆的策略，但是其经济效果尚难确定。
特朗普威胁要对600亿美元的中国产品加征关税，中国称准备回击。如何理解这场贸易战呢？这位专家表示：“我首先不太愿意用‘战争’这个词。声明和行动是有差别的，因为特朗普总是毫不吝啬地先发表各种夸张言论而后又突然变卦。因此我更愿意把这看成是‘威胁’。”
他说：“目前特朗普的做事方式有一个清晰的脉络：他先是发出一些夸张、具有威胁性的言论，试图让伙伴们乱了阵脚，而后再逼着他们回到谈判桌上来。在钢铝产品关税问题上就是如此。然而，随着特朗普不断耍弄谈判手段，他在逐渐损害作为一个优秀谈判者所应有的信誉资本，他也在损害数十年来美国赖以施加影响力的软实力战略资本。”
另据英国《卫报》网站3月25日报道，特朗普政府计划于3月27日公布对中国产品加征关税的详细清单。美国贸易代表莱特希泽说，此举目的是迫使中国改变做法，同时控制对美国消费者和企业造成的损失。
报道认为，但此举给中国造成的损失可能微乎其微。现有措施远不可能像政府所要求的那样将美中贸易逆差减少1000亿美元。而持有逾1万亿美元美国国债的中国则握有一手好牌。
凯投国际宏观经济咨询公司在一份咨询简报中写道：“目前主要的不确定性在于，特朗普是将关税本身视为终点，还是会进一步升级。”
报道称，但与特朗普政府的许多计划一样，虚张声势往往比后续行动更令人印象深刻。即便公布了正式的关税清单，美国企业也将有30天时间来发表意见，而中国也可以作出让步。
美国布鲁金斯学会的杰弗里·格茨说：“（美国）商界对大举加征关税感到非常紧张。”股市用3月22日的730点大跌和3月23日的进一步下跌表明了其忧虑。这也是美国主要股指两年多以来表现最差的一周。罗申美国际会计事务所首席经济学家乔·布鲁休拉斯说：“这是对一系列显然不一致且不连贯的贸易政策投出的不信任票……美国政府暴露出经济弱点的单边行动并不是正确的途径。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost