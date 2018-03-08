微信获马来西亚支付牌照 拟支持当地货币支付

近日，马化腾在两会媒体沟通会上透露，腾讯在马来西亚已申请到第三方支付牌照，目前正在推动各个银行间的技术改造。
2017年7月份，微信支付在马来西亚递交支付牌照申请。同年11月份，路透社方面有消息称，腾讯在马来西亚申请的牌照业务有了突破性进展。腾讯副总裁刘胜义表示，马来西亚用户可以把银行账号直接绑定到微信支付，在交易场景中直接使用当地货币林吉特进行支付。据悉，马来西亚丰隆银行已获准开通微信支付。
腾讯副总裁刘胜义在2017年表示，微信目前在马来西亚有2000万用户。微信支付全球运营总监殷洁曾表示，短期以来微信支付业务的目标依然是中国游客。
2017年5月，支付宝在马来西亚上线。马来西亚央行在2017年批准6家大型银行受理支付宝。此外，联昌集团旗下的一触即通拟和阿里巴巴旗下蚂蚁金服合作，推出马来西亚版本的支付宝，预计在2018年6月面市。
马来西亚银行在2018年推出扫码付款的电子支付法。亚航也表示将在马来西亚推出亚航版本的支付宝BigPay，让用户绑定最多10张信用卡和转账卡。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost