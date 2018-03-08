（详讯）新加坡网约车Grab将买下Uber东南亚业务

新加坡讯，东南亚最大的汽车共享最大的网约车公司Garb,正就购买美国网约车公司Uber在东南亚的业务与Uber展开谈判，路透社引述熟悉谈判内情的人说。如果谈判成功，这是Uber在亚洲市场第二个类似交易。
知情人士称该项交易预计在本周或下周之内就可以完成。
Grab和Uber的交易完成后，Uber将获得Grab高达20%的股份。两者的交易类型也同2016年滴滴收购优步中国的模式类似。
目前，Grab和Uber对此消息表示不予置评。
Uber和Grab已经筹集了数十亿美元来帮助在东南亚进行竞争，在那里他们被迫陷入亏损，部分原因是对司机的巨大奖励和对乘客的折扣。
Grab成立于2012年，总部设立于新加坡，针对东南亚市场的网约车市场。与其他国际市场不同，东南亚市场的嘟嘟车、摩托车占据相当大市场份额。所以，在Grab上不仅可以叫到小轿车和出租车，嘟嘟车、摩托车也在其业务之内。
去年年底一项数据显示，Grab公司提供的出行服务次数已经超过10亿次，业务覆盖的城市达到142个，遍及新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南、菲律宾、缅甸。Grab领先于Uber。
2016年，Grab在F轮融资中获得软银7.5亿美元的资金，随后又获得滴滴投资，据消息称软银和滴滴的投资总额达20亿美元。
Uber也获得了软银的数十亿美元的投资。
据分析，Uber将更加注重那些自己做得很好和具有领先优势的市场，例如欧洲和美国。
尽管Uber在东南亚巨额亏损，但该公司将继续大规模投资本区域，Uber总裁1月在印度访问时说。
Grab目前在东南亚8个国家拥有超过230万名司机，并正在经营数字支付业务。
Grab目前市值估计为60亿美元。
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