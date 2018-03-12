特朗普公布竞选连任口号 自称想与脱口秀天后对决

境外媒体称，特朗普总统3月10日晚间出席了一场为共和党籍候选人里克·萨科内拉票的集会活动。萨科内将于3月13日参加众议院特别选举。
据合众国际社3月10日报道，特朗普对参议员桑德斯、参议员伊丽莎白·沃伦和奥普拉·温弗里等可能与他在2020年总统大选中对阵的多位民主党人进行了猛烈抨击。他还为竞选连任公布了新的口号——“让美国保持伟大！”
特朗普说：“我们还有两年就要启动竞选工作了。难以置信吧。我们的新口号将是‘让美国保持伟大’，感叹号。”特朗普还说，他希望竞选对手是温弗里，因为那“对她来说将是一场痛苦的经历”。
另据台湾“中央社”3月10日报道，尽管距离2020年美国总统大选还有一段时间，但特朗普已经迫不及待地公布了竞选口号——“让美国保持伟大！”
报道称，宾夕法尼亚州3月13日将举行众议院议员补选，特朗普10日在匹兹堡郊区出席造势活动，为共和党候选人站台，同时也谈到自己政治之路的下一步。
他说：“我们的新口号将是‘让美国保持伟大’，感叹号。”
报道表示，特朗普在2016年总统大选中喊出“让美国再次伟大”，简短有力但带有争议，一时引领选战气氛。特朗普上任第一年，这句话在支持者之间仍然走红。
特朗普重申想与脱口秀天后温弗里在大选中对决。温弗里同样身价上亿，1月在金球奖致词时造成轰动，后传出选总统的呼声。
特朗普说：“我想打败奥普拉，我知道她的弱点。”
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