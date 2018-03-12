法印强化军事合作针对中国 允许印舰停靠法海军基地

印度《经济时报》网站3月10日发表了迪潘詹·罗伊·乔杜里的题为《莫迪和马克龙签署的军事化合作协定字里行间透着“中国”二字》的文章。
印度和法国今天公布了一份愿景文件，携手保卫印度洋地区的和平与稳定，并决定加强防御合作，包括后勤安排，此外还将加大反恐力度，达成民用核协议。
印度总理莫迪和法国总统马克龙牵头举行了双边会谈，之后双方签署了14项协议，包括航天合作和高速铁路等领域。
会谈后莫迪和马克龙共同向媒体发表了讲话。莫迪说：“我们一致认为，印度洋未来将为世界的和平、繁荣和发展发挥重要作用。不管是在环境、海洋安全和资源方面，还是在航行或飞越自由等方面，我们都致力于加强我们的合作。”他这是在影射中国在印度洋地区的扩张计划。
莫迪说，两国将推出印度洋地区合作共同战略愿景。鉴于北京在该地区的影响不断扩大，这可能被视为抗衡中国之举。
着眼于扩大防务合作，双方签订协议规定“两国武装部队相互提供后勤支持”。这项协议标志着印法防务关系所达到的战略深度和成熟程度。
莫迪总理说，两国昨天签订的武装部队之间相互提供后勤支持的协议是朝着密切防务合作迈出的重要一步。
双方还签订了《机密或受保护信息交流和相互保护协议》，反映了两国之间战略信任程度高。双方还同意设立部长级年度防务对话。
德国之声电台网站3月10日报道称，根据最新协议，印度和法国将允许对方的军舰使用自己的海军基地。外界认为，此举旨在遏制中国的领土野心。
马克龙表示：“印度洋对我们的安全和世界稳定至关紧要。”“印度洋和太平洋一样，不能成为霸权的领地”，这位法国总统明显在暗指中国。
新德里尼赫鲁大学的国际政治学教授拉贾戈帕兰就法印安全协议表示：“法国和德国等欧洲国家越来越担心中国的行为。他们想看到更稳定和平衡的亚洲，因此他们将印度视作潜在的合作伙伴。”
法印领导人在防务、航空航天和新能源领域签署大量协议。用莫迪的话说就是“从天上到地下，就没有印法不合作的领域”。
法国政府消息人士向法新社透露，他们对今年年底前签署最终协议持乐观态度。
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