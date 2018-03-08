俄重大飞行事故又添新纪录 安-26失事或因技术故障

据俄罗斯《消息报》网站3月6日报道称，俄罗斯国防部的一架军用运输机5日在叙利亚境内的赫迈米姆空军基地降落时失事，包括6名机组成员在内，机上39人不幸全部罹难。目前，官方尚未给出事故原因。接受本报采访的专家认为，最有可能的原因是飞机在着陆前一刻遭遇技术故障。
失事时，俄空天军的这架安-26运输机正在躲避侧风，即完成下降侧滑，前部机身与跑道形成一定的夹角。上述操作意在避免可能发生的机身翻转。快接触跑道时，飞行员应控制好前部机身，直至落地。这架安-26在距跑道500米左右处坠毁。
事故发生时，赫迈米姆地区的风速为每秒10米，并没有超过安-26飞行手册中限定的最高值。
俄国防部下属的联邦航空航天搜救管理局前局长、功勋军事飞行员弗拉基米尔·波波夫少将告诉本报，灾难可能系技术故障和天气原因所致，加上失事时飞行高度极低，这一切都令事故无法避免。
他指出：“在安-26着陆时，风速为8至10米每秒。这是相当大的风，但对于能在15米每秒强风情况下着陆的此类机型而言并非险情。加上一切皆发生在距跑道不远处，可以断定它并未遭遇外部袭击。我推测最主要的原因为技术故障。事故发生时距离地面的高度为30至50米，侧滑时发生故障是危险的。倘若高一些，即100至150米左右，那么一台发动机失灵时可增加第二台的转数，上升再盘旋一圈，或是保持下滑轨迹，完成着陆。”
他说，事故时使用副翼和控制方向的方向舵根本无济于事。他强调：“速度已经太低，空气动力显著下降。大风更是雪上加霜，只会加剧机身的倾斜，飞机哪怕1秒钟不听指挥，也足以令起落架或是机翼以200公里每小时的速度撞向地面，对机身形成巨大冲击。”
安-26是安东诺夫设计局研发的最杰出军用运输机之一，绰号“丑小鸭”。它于1973年首次投入使用，至今仍活跃于俄军用运输及民航领域。2016年以前，俄军登记在册的安-26共175架。安-26发生过数十起重大事故。它所搭载过的军人也不止一次成为飞机失事报道中的悲情主角。
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