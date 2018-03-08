中国人投资济州岛房产逐年增加 持房产面积近千万平米

韩媒称，据韩国济州特别自治道6日消息，2017年外国人持有岛内房产面积为2280万平方米（1.26万块地皮），较2016年的2269万平方米（1.25万块地皮）增加了0.4%。其中，中国人持有房产面积为977万平方米，占全体外国人的42.8%。
据韩国《亚洲经济》网站3月7日报道，中国人持有济州岛房产面积逐年增加，从2014年的833万平方米、2015年的895万平方米增至2016年的979万平方米。业界认为，虽然2017年中国人持济州房产面积较2016年减少了2万平方米，但与中韩“萨德”争端导致的赴韩团体游客锐减给旅游业带来的负面影响相比，房产业所受的冲击相对较轻。
报道称，中国人主要集中对济州市翰林邑附近的新建住宅进行投资，这些住宅包括在政府指定的房地产投资移民制度范围内，业主需在此地投资5亿韩元（约合296万元人民币）以上的房产，5年后可获得韩国永居签证。
报道称，从外国人在济州岛的土地用途来看，51.7%（1179万平方米）为休闲用地，随后为其他用途（1025万平方米）和住宅用地（52万平方米）。此外，2017年美国（431万平方米）和日本（236万平方米）紧随中国，成为持有济州土地排名第二和第三的国家。
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