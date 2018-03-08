“亚洲世纪”到来！美媒称中国经济规模今年将超过欧元区

美媒称，“亚洲世纪”已经到来的另一个迹象是，中国的经济规模今年将超过欧元区。
据彭博新闻社网站3月6日报道，中国2018年的国内生产总值（GDP）预计将达到13.2万亿美元，超过欧元区19个国家的总和（12.8万亿美元）。2017年，欧元区GDP总和比中国多了不到2000亿美元。
报道称，渣打银行驻新加坡的全球首席经济学家戴维·曼说：“中国将会超越并且持续下去。这是经济体制、制度基础设施、教育和硬件基础设施共同作用的结果——这一切都对亚洲有利。”
报道认为，亚洲（包括经济强国日本和印度，以及菲律宾和印尼等快速增长的新兴国家）的经济规模在2016年已经超过了北美洲和南美洲的总和。亚洲更高的平均增速在今后很多年里会让这一差距越来越大。
彭博社称，中国对维持经济稳定增长信心十足。中国这个世界第二大经济体正在逐渐放慢脚步，中国希望改变过去的低工资、高出口模式，建立更均衡的经济模式，让扩大内需在经济中发挥更大的作用。
曼预测，在2020年之前，中国经济增速将维持在6%以上，下一个10年预计保持在5%-5.5%。他说，在未来几十年里，欧元区经济增速能否维持在2%以上还很难说。
美国银行美林金融管理部全球经济学家阿迪蒂亚·巴韦说，在很长的时间跨度内比较经济增长数据是很难的，但根据荷兰格罗宁根大学的数据，中国经济规模最后一次位居西欧之上是在19世纪中期。
曼说，随着中国的增长，全球经济将重新回到历史上大多数时候的状态，过去的150年只是一个例外，在这段时期，西方经济超越了东方。
日本野村控股公司新兴市场经济负责人罗布·萨巴拉曼说：“中国这个经济强国的迅速复兴，将产生深远影响——要知道中国在19世纪是世界第一大经济体。”
他说：“中国对全球金融市场和大宗商品市场的影响不再是微不足道的。中国的经济规模还意味着贸易和投资领域的市场份额争夺将更加激烈，外交政策也将趋于活跃。”
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