森友学园丑闻再度升温 安倍与财务大臣压力愈来愈大

英媒称，日本首相安倍晋三及财务大臣麻生太郎因疑似为亲信谋利的丑闻而面临愈来愈大的压力，财务省计划12日向国会报告所发现的提交给议员的文件内容遭到删除的情况。
据路透社3月12日报道，森友学园的前理事长笼池泰典及其妻子因涉嫌非法收受补贴去年7月被捕，安倍再三否认自己与妻子曾为森友学园谋利，曾表示若查证属实将会辞职下台。该丑闻在去年重创安倍的支持率，担任首相已六年的安倍本来希望丑闻已经平息，但随着一连串新事证的揭露，此事再度愈演愈烈。
报道称，因就森友学园问题接受国会质询时的言论不当，日本国税厅长官佐川宣寿10日突然辞职。媒体当天还称，警方正在调查一位财务省官员的死亡事件，初步认定是自杀，该官员生前就职于负责处理森友学园购地事宜的财务省地方部门。
在7月提升为国税厅长官前，佐川宣寿担任财务省理财局局长，批评人士认为，他被任命为国税厅长官是对他去年在国会就土地交易问题所作答辩的奖赏，但麻生和安倍均称对佐川宣寿的任命是“合适的”。
“如果麻生大臣在知道被窜改文件的情况下签署了国税厅长官佐川宣寿的辞呈，寻求他辞职的行动是不可避免的，”反对党民进党党首玉木雄一郎表示。但麻生表示不会辞职。
报道称，对掩盖丑闻的怀疑可能打击安倍的支持率，并削弱他第三次连任自民党总裁的希望。
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