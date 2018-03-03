英零售巨头掀倒闭潮 有公司常年处于亏损状态

法媒称，在陷入困境的美国零售商玩具反斗城面临来自其他商店和网络巨头亚马逊的压力之际，该公司在英国的分公司正逐步结束运营。
据法新社伦敦2月28日报道，这意味着3200个就业岗位受到威胁。此外，电子设备零售商英国梅普林电子公司2月28日也与玩具反斗城英国分公司一同进入破产管理程序。
梅普林电子公司在英国和爱尔兰各地经营着217家店铺，雇用了近2500名员工。
另外，据知情人士透露，餐饮连锁企业普雷佐将宣布关闭旗下约100家意式餐馆，也就是它在英国所拥有餐馆总数的三分之一，并将关闭名为“奇米昌加”的连锁得克萨斯-墨西哥风味餐馆，这意味着数以百计就业岗位的损失。
在英国一些主要零售商倒闭的同时，最近的官方数据显示，英国脱欧所带来的不确定性似乎正影响该国的经济增长。
普华永道会计师事务所的泽勒夫·侯赛因说：“英国零售业面临的挑战显而易见。”普华永道是梅普林电子公司的破产管理人。
侯赛因说，由于英镑在英国公投决定退出欧盟后走软，“与其他很多零售商一样，梅普林遭遇消费者支出放缓和进口商品价格上涨的沉重打击”。
侯赛因还说，破产管理人将“与可能有兴趣对该公司进行全部或部分收购的各方进行接触”。
玩具反斗城的破产管理人英国穆尔菲尔兹咨询公司称：“在未能吸引买家收购该公司后……管理人正在有序地逐步关闭该公司门店。”
截至去年底，玩具反斗城在英国拥有100多家大多为仓储式的门店，并雇用了3000多名员工。
玩具反斗城去年9月依据美国破产法第十一章申请破产保护。该公司在英国的分公司过去八年来有七年处于亏损状态。
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