还不锻炼身体?99岁澳大利亚老人快要“称霸泳坛”

据英国广播公司网站3月2日报道，近日，澳大利亚一位99岁的老人似乎打破了他所在年龄组50米自由泳的世界纪录。现在，该成绩将被此项运动的管理机构进行认证。
据悉，乔治？科罗内在昆士兰州举办的官方比赛中取得56.12秒的成绩，超过100-104岁年龄组的世界纪录。而他今年4月将年满100岁，因此有资格获得这一纪录。他对此表示非常开心。
家住布里斯班的科罗内介绍说，自己年轻时就是一名游泳健将，后来中断了很久，到了80岁时才再次开始游泳。他说：“二战开始时，我就放弃了游泳，直到退休前我都没有接触游泳。现在又开始游泳是为了锻炼身体。”
他说，不可否认比赛挑战了他的身体，但如果做好准备工作，完成比赛是没问题的。他平均每周会游泳三次，还会到健身房锻炼。“到了这个年纪，运动一会儿你就很容易感到筋疲力尽，但如果你能理智地进行这些训练，你就可以得到难以想象的回报。”
这个项目的世界纪录保持者是来自英国的约翰？哈里森，成绩为1分31秒19。赛事举办方表示，科罗内的纪录正在等待国际游泳联合会的正式确认。
当地时间3月3日晚上，科罗内将挑战100米自由泳纪录，他相信自己能打破目前3分23秒10的世界纪录，它也是由哈里森保持的。科罗内说：“无论如何我都不是一个年轻人，但我真的很期待并相信我能做得非常好。”
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