沙特埃及投入100亿美元开发超大城市

法媒称，沙特政府消息人士5日表示，在沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼访问开罗之际，沙特和埃及设立了100亿美元的联合基金，用于开发一座超大城市。
据法新社利雅得3月5日报道，这一协议旨在开发“新未来”（NEOM）项目在埃及一侧的部分。这一跨国项目去年10月由穆罕默德王储公布，目的是让沙特依赖石油的经济多样化。
报道称，政府消息人士告诉法新社：“沙特与埃及签署了投资协议，在西奈南部的埃及土地上进行开发，这是“新未来”项目的一部分。沙特和埃及创建了价值超过100亿美元的联合基金，双方股份相当。埃及方面的股份包括长期租借一块土地。”
开罗是穆罕默德王储作为沙特王位继承人首次出国访问的第一站。
报道称，“新未来”协议凸显了阿拉伯世界最富有的国家沙特及人口最多的国家埃及之间的战略关系加强，这两个国家都反对伊朗在本地区的影响。
报道称，埃及名义上是沙特领导的军事联盟的成员。2015年3月这个联盟对也门进行了军事干预，打击伊朗支持的胡塞组织。
报道称，这两个盟国去年6月还与卡塔尔断交，声称该国与伊斯兰极端分子和伊朗有联系。
“新未来”项目总投资5000亿美元，计划建成占地2.65万平方公里的生物技术和数字中心。
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