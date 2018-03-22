美将军称美军需要更多低当量核武 威慑俄罗斯

美国《防务新闻》周刊网站3月20日发表题为《战略司令部司令称，为威慑俄罗斯，美国需要新低当量核武器》的报道称，在一次国会听证会上，美国战略司令部负责人为特朗普政府的观点进行了辩护，该观点认为美国将需要新的低当量核武器以威慑俄罗斯。
2018年《核态势评估》报告建议为美国海军打造两种新的“低当量”核武器：一种用于现有潜射弹道导弹的低当量弹头，以及一种能用于潜艇的可携带核弹头的巡航导弹。
美国战略司令部司令约翰·海滕将军20日对参议院军事委员会称，他“强烈赞成”五角大楼采购这些武器。
他说：“这种能力构成一种威慑，可以应对俄罗斯所描绘的威胁。（俄罗斯）总统普京早在2000年4月就宣布，如果与对手发生常规冲突，俄罗斯的原则将是在战场上使用低当量核武器。”
这项战略被称作“为降级而升级”，这意味着俄罗斯将在常规战争中使用低当量战术核武器。他们的想法是，美国要么被迫用当量更高的战略核武器升级冲突，要么作出让步，而前者是美国可能不愿意做的。
参议院军事委员会民主党领导人、罗得岛州参议员杰克·里德说，他担心国防部对低当量潜射弹道导弹弹头的迫切要求可能会影响目前两党对其他核现代化要素的支持。
他在开场白中说：“如果我们对（俄罗斯）的低当量武器作出的反应是使用类似的武器，那么俄罗斯‘为降级而升级’的原则可能很容易迅速失控，这可能升级为更强大武器之间的交火。”
里德后来问道，为什么国防部不能使用当量更低的空射武器，比如远程防区外武器，这是一种正在研发的巡航导弹，它将能配备核弹头或常规弹头。
海滕说，原因是美国核武库中需要有更多种类的可用低当量武器。
俄罗斯正在研发或已经建造11种能够发射低当量核武器的平台，但实际上这一数字可能更高，因为海滕称这些只是他能在非保密场合谈论的系统。
他说，美国只能用飞机发射低当量核武器。B-2轰炸机和一些战斗机能够对目标投放低当量的B61重力炸弹，B-52可以从防区外发射核巡航导弹。
海滕说，“我们强烈认为我们需要其他的发射平台作为补充。”
然而，军备控制协会分析师金斯顿·里夫和其他核不扩散专家也对里德的担忧表示赞同，即低当量潜射弹道导弹可能在与俄罗斯的潜在冲突中导致战事升级。
里夫说：“考虑到美国的战略潜艇目前携带的是装备更高当量弹头的潜射弹道导弹，俄罗斯如何知道（或辨别）一枚装备低当量弹头的来袭导弹实际上并未装备高当量核弹头？”
里夫还说，一旦潜艇发射任何当量的弹道导弹，潜艇的位置都很可能会为对手所知，这可能会削弱弹道导弹潜艇的一项关键优势——生存能力。
当议员们提出同样的担忧时，海滕说，他无法在非保密场合回答这个问题。
根据本刊获得的文件，五角大楼计划在未来五年花费4850万美元，研发这种低当量潜射弹道导弹弹头。
海滕强调，即使国防部获准推进研发一种新型低当量弹头的计划，潜射弹道导弹的数量也将保持不变。国防部计划将一些W76核弹头从现有潜射弹道导弹中去除，代之以低当量弹头。将改为低当量版本的导弹数量是保密的。
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