Facebook扩大突发新闻测试：50家内容发布商获授权

Facebook已经于去年11月开始测试“突发新闻”标签，并且将会向更多内容发布方开放这个功能。该公司表示，从本周开始他们将会给来自北美、拉丁美洲、欧洲和澳大利亚的50家内容发布商提供这个功能。
此前Facebook对这个功能进行了小范围测试，”一小部分本地和美国国家内容发布方“最早对这个功能进行了尝鲜。Facebook表示此前的测试取得了良好的效果，未来他们还将会向更多内容发布方开放此功能。
如上图所示，这个标签会加在时间和内容来源旁边，从而让报道在News Feed中更显眼，更容易被用户看到。这个标签可以用于Instant Article、链接和Facebook Live视频上。使用这项功能的内容发布方可以每天可以使用一次这个功能，并且添加突发时限，时限最长为6个小时。
如果用户觉得某个被标为突发的新闻报道并不值得使用这个标签，Facebook也允许用户进行报告和反馈。Facebook表示允许用户进行报告和反馈能够帮助他们更好的改进这个工具。另外使用该功能的内容发布方也需要向Facebook共享数据，从而让平台更好的了解这项功能的效果。
Facebook表示，截止到目前为止这个功能的效率非常高。该公司透露，使用了突发新闻标签的报道，其点击量、获赞数量、评论和分享数量都获得了显著的提高。
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