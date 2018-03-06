外媒：泰国曼谷职业乞丐收入不菲 最高可日入千元

泰国《世界日报》近日刊文称，调研发现，泰国曼谷地区有不少人以行乞为职业，且收入不菲，最高每日收入高达5000铢（约合人民币1000元），远高于劳工最低日薪。
文章摘编如下：
泰国民间调研机构“帮助流浪者与弱势群族基金会”最近公布一项调研，发现曼谷地区有3630名流浪者，其中不少人以沿街乞讨为业，而深入调查发现这些乞丐并不穷困，个别人日收入2000~5000铢（约合人民币400~1000元），最低也有日收入500铢（约合人民币100元），远高于劳工最低日薪。
该基金会由于长期以来对曼谷地区的流浪者进行帮助和收集数据，发现不是所有的流浪者都进行乞讨。该基金会把“流浪者”与“乞丐”进行明确区分，认为“流浪者”是因为家庭或社会问题而无家可归。
据统计，截至2017年底，曼谷地区有流浪者3630人，比2016年底统计数字增加了175人，其中2203人为男性，1427人为女性，其中有22人被列为“第三性”，有348人是以家庭形式进行流浪，有52名来自邻国的非法入境劳工，有20名为外籍人士。
该基金会主席索蓬博士表示，流浪者不同于职业乞丐，多数流浪者不以乞讨为目的，他们沦落街头，以公园或者公共场所为落脚或者居住地点。
至于职业乞丐，该基金会调研发现不少人以行乞为职业，专门故意打扮或者装作可怜进行乞讨。而且他们收入不菲，有的乞丐每天收入高达2000~5000铢，最低的也有每天500铢收入。但不论是乞丐还是流浪者，都是官方和民间应该共同合力解决的一项社会问题。
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