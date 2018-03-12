研究显示：每天看电视超4小时增加男性患肠癌风险

英媒称，新研究发现，与每天看电视不到一小时的男性相比，每天看电视超过4小时的男性患肠癌的风险可能增加。
据英国《每日电讯报》网站3月9日报道，专家们对50多万人的信息进行了分析，发现长时间看电视罹患肠癌的风险增加35%。这是迄今为止最大规模的研究之一。
报道称，然而对女性来说，罹患这种疾病的风险没有增加，而且没有发现看电脑的时间与肠癌之间有关联。
这项研究是伦敦帝国大学、牛津大学和国际癌症研究机构共同做的。
“以前的研究提出，看电视可能跟其他行为有关联，比如更多吸烟、喝酒和吃零食，我们知道这些行为可能增加罹患肠癌的风险，”该研究牵头人、国际癌症研究机构的尼尔·墨菲博士说，“久坐也跟体重增加和身体脂肪增加有关联。身体脂肪过多可能影响血液中的激素水平和其他影响我们细胞生长的化学物质，可能增加罹患肠癌的风险。”
报道称，肠癌是英国男性中第三常见的癌症。2015年英国新诊断出肠癌约4.18万例，包括男性和女性。
长达6年的研究显示，200人中约有一人罹患肠癌，而长时间看电视的人罹患肠癌的风险更高。相比之下，经常锻炼的人很少患这种病。
英国癌症研究会的预防专家琳达·鲍德说：“这项研究提出了一些有意思的问题，比如为何久坐电脑前的人患肠癌的风险没有增加，而长时间看电视会增加这种风险。”
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