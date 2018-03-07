特朗普与以总理在白宫大秀亲密 欲赴耶城为新使馆剪彩

外媒称，美国总统特朗普和以色列总理内塔尼亚胡这两位在国内都正面临调查的领导人3月5日在白宫会晤，重申对彼此的承诺。
据美国《新闻周刊》网站3月5日报道，特朗普在欢迎内塔尼亚胡及其夫人访问白宫时说：“内塔尼亚胡总理和夫人的到访令我们深感荣幸，我们是老朋友了，美国现在与以色列的关系可能是史上最好水平，我们现在可能和以前一样亲密。”
报道称，美国与以色列的关系正处于高点，自2017年12月以来，特朗普已经承认耶路撒冷为以色列首都，并且在对待西岸和加沙的巴勒斯坦人方面没有强迫以色列做出任何让步，而且他承诺会尽快将美国大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。3月5日，特朗普甚至表示他可能会亲自出席新使馆的开馆仪式，以往历届政府都不愿做出这些举动，以免冒犯巴勒斯坦人，从而使中东和平协议变得不可能。
专家说，特朗普和内塔尼亚胡5日称，他们希望监督以色列与巴勒斯坦之间的和平协议，但美以政府仍未出台所承诺的和平计划提议。美国游说集团J街组织总裁杰雷米·本－埃米在声明中说：“特朗普总统和内塔尼亚胡总理再次含糊地谈及了他们对和平的渴望，但没有提出任何有关如何达成和平协议的可行愿景。”
报道称，另外一个将两人团结在一起的事实是他们在国内都正面临调查。据以色列警方介绍，内塔尼亚胡面临贪污腐败的指控，与此同时，特朗普正因可能的通俄行为而接受调查。
另据路透社3月5日报道，美国总统特朗普5日称，他可能会前往以色列出席在耶路撒冷的美国大使馆的开馆仪式，与此同时他和以色列总理内塔尼亚胡在白宫的会谈中表现出反对伊朗的统一战线。
美国和以色列官员称，特朗普与内塔尼亚胡会谈的头号议题包括有关修改或废除伊朗2015年与多个世界大国达成的核协议的努力，以及对于德黑兰在叙利亚境内据点的担忧。这两位领导人一直以来都反对伊核协议，声称该协议期限不够长，而且没有涵盖伊朗的弹道导弹计划以及伊朗对于本地区反以色列武装的支持。
内塔尼亚胡说：“倘若我不得不回答我们两国以及我们的阿拉伯邻国在中东地区面临的最大挑战是什么这一问题，那么我的答案可以用一个词来概括：伊朗。伊朗必须得到制止。这是我们面临的共同挑战。”
报道称，特朗普已经扬言退出伊核协议，除非欧洲盟国可以利用一个后续协定帮助“修改”该协议。
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