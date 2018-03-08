台湾渔船遭日本公务船水炮驱赶 台当局被批“软脚虾”

台媒称，台湾苏澳籍渔船“东半球28号”（以下称“东船”）3月3、4日遭日本公务船紧追，台当局“农委会”调查，“东半球28号”渔船有未事先申请即在相关海域内捕鱼、渔船超出水域等2项违规，研议惩处收回渔业证照及吊扣船员证一年以下或罚款。台湾当局对该事件的反应和处理被批“护渔态度软弱”。
据台湾“中央社”3月6日报道，“农委会渔业署”表示，“东船”的渔业执照为延绳钓渔业，在3月1到3日间进入“台日渔业协议”海域内及海域外作业捕鱼，由于在此海域内作业必须事先申请核备，“东船”未经许可作业，已经违反《延绳钓渔船赴台日渔业协议适用海域作业管理办法》第3条规定，依规将研议核处收回渔业证照及其干部船员执业证书1年以下或罚款。
其次，“东船”3月4日以娱乐渔船出港，当天出海活动范围距离台湾本岛海岸30海里，已违反《娱乐渔业管理办法》第21条第1项规定，即娱乐渔船活动区域要在台湾本岛距岸30海里的限制范围，以及未配置足额的干部船员，也要另案研议惩处。
另据台湾中时电子报3月7日报道，苏澳籍“东半球28号”兼营娱乐渔船于3、4日在暂定执法线东侧，连续两天遭日本取缔紧追，并发射水炮驱赶。国民党团6日召开记者会抨击民进党当局遇到日本就像“软脚虾”。
台湾“海洋大学”教授陈荔彤指出，事发地点属模糊“冲突海域”，日本不能驱赶炮击，台当局所谓“娱乐渔船超过台湾30海里范围规定”的说法，“是打自己小孩的屁股！”
报道称，由于“台日渔业委员会会议”即将展开，国民党立法机构党团书记长李彦秀质疑，日方是否要借此给台方“下马威”？倘若台未得到日本方面完整说明解释，形同牺牲渔民权利，日后更可能牺牲台湾民众所重视的食品安全问题，开放核食进口。
国民党立法机构党团首席副书记长曾铭宗强调，“东船”是在合理经济海域内行驶，却遭日本公务船以水炮驱赶，台当局不能再低调、委曲求全，“驻日代表”谢长廷应提出强烈抗议，并要求日方不能再有类似行为出现。
此外据台湾中时电子报3月7日报道，台湾苏澳籍渔船“东半球28号”接连2天遭日本水产厅渔业取缔船追赶，消息曝光引发渔民不满，苏澳区渔会形容日方作法“简直是进别人家里打人”、“侵门踏户”，要求台当局硬起来，针对渔民作业海域跟日方交涉，不能默许日船越界行为。报道称，“东半球28号”业者事发后很低调，但已引爆渔民对日本作法不满情绪，苏澳区渔会常务监事林月英炮轰说：“这叫做侵门踏户！”
苏澳区渔会理事长蔡源龙6日晚间表示，“东半球28号”3日虽在暂定执法线外，但有无作业或违法之处尚待厘清。但他强调，4日“东半球28号”载着钓客出海，位置还在暂定执法线内，日船就要登检，还跑到暂定执法线内，“这就像跑到人家的家里要打人！”
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