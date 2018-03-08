日企被曝派外籍实习生福岛“除染”：“实习”只是表面说辞

日媒称，据知情人士透露，一名以“技能实习生”身份赴日的24岁越南男子被迫从事东京电力福岛第一核电站事故的核污染清除工作（日本称为“除染”）。
据《日本经济新闻》网站3月7日报道，据向致力于解决外国劳动者问题的日本机构了解，在日技能实习生传出从事除染相关作业还是第一次。
报道称，日本的技能实习制度宗旨是让外国实习生在日本的企业和农户工作，学习技能、技术和知识，并用于促进发展中国家的经济发展。制度基于对象国家的要求，划定了建筑、食品生产、服装等77个工种的139项具体工作，但其中不包括除染。
据上述机构透露，这名越南实习生于2015年9月来到日本，与实习公司岩手县某建筑公司签约的工作内容为“建筑机械、拆除、土木”。该越南实习生结束了为期1个月的研修后，从2015年10月至2016年3月参加该公司承接的福岛县郡山市住宅区等地的除染工作共几十次。
他说，因为感到担心，所以向公司社长表示不愿再去，结果被训斥道，“如果害怕就回越南去”。据说，该实习生从越南来日本的费用大约为160万日元（约合9.6万元人民币），其中有超过100万日元（约合6万元人民币）是从当地的银行等处借的。他说：“凭越南工资的话，要10年才能还清”，所以中途想回国也很难。因为难以消除担忧，他在2017年11月从实习单位偷偷离开，如今在爱心人士的保护下生活。据说，他身边“失踪”的实习生不在少数。
涉事日本建筑公司则表示，“除染工作也是土木工程的一种，让实习生从事相关工作没有问题……‘实习’只不过是表面上的说辞，很多外国人的真实想法或许是能赚钱就好，让实习生从事除染工作的也并非就我们一家”。
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