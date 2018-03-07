美媒：特朗普导致美软实力受损 越发依赖强制力

美国《大西洋》月刊网站2月27日发表文章称，特朗普政府正在为新冷战作准备，读读特朗普的外交政策声明就很清楚了。这正在破坏美国的软实力——既包括道德上的威信，也包括外交能力。
文章称，该政府去年12月公布的《国家安全战略报告》称：“美国将应对我们在全世界面临的日益加剧的政治、经济和军事竞争”。接下来那个月，国防部长詹姆斯·马蒂斯在宣布政府的国防战略时称：“大国竞争，而非恐怖主义，是美国国家安全当下的主要焦点。”
文章称，这带来一些问题。特朗普的国家安全文件使“竞争”听起来就像是一种必然而不是选择。因此，这些文件忽略了一个关键问题：美国何时才能不通过和中俄竞争而是设法与它们合作来实现最佳利益？就是这份淡化大国合作重要性的《国家安全战略报告》对“气候变化”只字未提，这并非偶然。
文章认为，撰写特朗普国家安全宣言的人需要和特朗普开诚布公地谈一谈，因为他正在丢掉美国的王牌。
文章称，自特朗普上任后，民意调查结果很明确，真正变化的是人们对华盛顿“领导人的工作表现”。2016年，48%的人表示认可，2017年这一比例降至30%。
文章称，特朗普打算提高国防预算，增加在南海的海军航行。美国官员也辩护称，这些行为对于捍卫国家之间“基于规则的秩序”以及国家内部的民主都是必要的。但一位退出全球气候变化协议的总统如何能够宣扬“基于规则的秩序”？一位威胁记者和法官的总统怎么能令人信服地谈论“人类的尊严与自由”？
文章认为，特朗普政府正在破坏美国的软实力——既包括道德上的威信也包括外交能力。软实力是吸引他人的力量。美国的软实力越小，就越要依赖强制力。
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